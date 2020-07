COVID-19: Ungaria isi revizuieste regulile de calatorie cu tarile vecine, pe fondul cresterii numarului de cazuri

In conferinta sa de presa saptamanala, demnitarul ungar a mentionat Serbia, Croatia, Slovenia, Slovacia si Austria, unde numarul cazurilor de COVID-19 a sporit in ultimele doua saptamani. Echipa operativa a guvernului ungar va avea o reuniune in cursul zilei de joi pentru a discuta despre regulile respective.Pe de alta parte, Gergely Gulyas a precizat ca ''nu poate fi exclusa'' introducerea unor restrictii mai dure referitoare la epidemia de COVID-19. El a spus ca numarul cazurilor este in scadere in Ungaria, dar a adaugat ca ''nu acelasi lucru'' se intampla in tarile vecine.''Frontierele sunt deschise si oamenii pot calatori , dar a sta acasa este mai sigur'', a afirmat Gulyas. El a sustinut ca focare minore ale infectiei care s-au inregistrat recent in Ungaria au fost asociate, in fiecare caz, cu persoane ce reveneau din strainatate. ''Obiectivul este de a mentine actuala tendinta buna'', a mai spus oficialitatea ungara.