Noua Zeelanda anunta un caz de COVID-19 a doua zi dupa alegeri

Directorul general pentru sanatate, Ashley Bloomfield, a anuntat ca a fost testat pozitiv un angajat din port. "Cum aceasta persoana a fost testata in ziua in care au aparut simptomele, Ministerul Sanatatii a putut plasa in izolare contactii", a spus Bloomfield.Anuntul intervine a doua zi dupa victoria zdrobitoare obtinuta de premierul Jacinda Ardern la alegerile parlamentare, Partidul Laburist urmand a avea majoritate absoluta in parlament, datorita succesului guvernului in lupta cu pandemia,Noua Zeelanda, care are cinci milioane de locuitori, a inregistrat 25 de decese din cauza Covid-19, iar la primul val, datorita masurilor stricte, a avut 102 zile fara nicio contaminare. In august a fost descoperit un nou focar la Auckland, ceea ce a dus la carantinarea orasului, care a durat trei saptamani.