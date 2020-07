Covidul rosu

Un numar mare, cat mai mare, de persoane infectate cu noul Coronavirus ar veni, probabil, manusa calculelor electorale ale PSD si Pro Romania. Voturile pe care le-ar obtine daca PNL se prabuseste electoral pe fondul crizei covid par a fi mai importante decat sanatatea si viata unor oameni, multor oameni. Ar demonstra, in naratiunea lor electorala, esecul guvernarii in lupta cu aceasta pandemie. Realitatea ne arata insa ca ei sunt cei care incearca sa impinga situatia in directia dezastrului.De la inceputul pandemiei, voci de la varful celor doua partide - carora, in online, le tin isonul jurnalisti, influenceri si numerosi postaci de partid -, nu fac decat sa ingreuneze actiunile de prevenire a infectiei cu noul virus, actiuni coordonate sau solicitate de Guvernul liberal; le ataca constant, fara a veni insa cu solutii alternative concrete si eficiente, instiga la nerespectarea regulilor sanitare pentru a zadarnici eforturile autoritatilor si pentru a genera neincredere sau lehamite din partea populatiei.Au lansat ideea ca premierul Ludovic Orban si presedintele Klaus Iohannis au gonflat artificial pericolul reprezentat de noul coronavirus si ca, prin deciziile luate, nu fac decat sa distruga economia. Fara sa spuna ce masuri ar fi luat, in aceasta situatie, daca s-ar fi aflat la guvernare. In paralel, au incurajat subliminal la nerespectarea regulilor sanitare si la nesupunere civica. Apoi, prin oamenii de casa plantati la Avocatul Poporului si la CCR au anihilat masuri de prevenire a raspandirii virusului decise de Guvern, pe motiv ca au fost luate nu prin lege, ci prin ordin de ministru, deci neconstitutional.Dupa aceasta decizie a CCR, din 2 iulie ne aflam intr-un vid legislativ la prelungirea caruia PSD si Pro Romania pun umarul. Acum recurg la tergiversarea votarii in Senat a legii carantinei - in Senatul condus de Robert Cazanciuc , finul lui Victor Ponta , si unde PSD are majoritate -, desi legea e trecuta deja, cu modificari substantiale, inca de saptamana trecuta, de Camera Deputatilor, for condus de Marcel Ciolacu , unde, de asemenea, PSD are majoritate; la cateva zile dupa vot, dl Ciolacu spune, in calitate de sef de partid de data asta, ca in Senat nu se va vota pana cand premierul si ministrul Sanatatii nu vor veni sa lamureasca toate aspectele in discutie; doar ca premierul sustine ca nici nu a fost invitat...De ce nu se lucreaza pe lege - considerata proasta, dictatoriala - si de ce nu e supusa la vot, din moment ce Parlamentul e for legislativ? De ce nu sunt facute publice amendamentele propuse de senatori? Pentru ca, e straveziu, recurg intentionat la tertipuri de prelungire a vidului legislativ si a starii de haos sanitar... De remarcat insa ca dl Ciolacu a facut anuntul la scurt timp dupa ce unele voci, printre care Ionel Arsene, Dumitru Buzatu si chiar Viorica Dancila , ar fi cerut, conform presei, respingerea legii carantinei pentru a fi "de partea poporului". Ceea ce evidentiaza nu doar goana dupa voturi, ci si, in apropierea congresului general, lupte interne pentru putere care imping partidul spre decizii inconstiente.Si, totusi, care e poporul acela care trebuie "aparat"? Gasca aceea de cateva sute de oameni - anti-vaccinisti, conspirationisti, negationisti ai existentei virusului, daci verzi, talibani ultraortodocsi, ultranationalisti, multi fiind victime ale dezinformarii si propagandei - infratita de cateva seri in Piata Victoriei, urland, in... plina "dictatura", "Jos dictatura!"? Gasca aceea printre ale carei portavoci se numara o consiliera a unui europarlamentar agramat - gonflata ca vedeta si laudata, la pachet cu eurodeputata pe care o consiliaza, de propaganda Kremlinului -, o videochatista porno, un avocat fost consilier al unui premier PSD, o avocata mahalagioaca invitata frecvent ca parerolog prin studiorile televiziunii unui infractor de drept comun si turnator la securitate , un consiler local, fost turnator la securitate, ajuns proprietar de crasme in centrul Bucurestiului, care dovedeste un IQ mai mic decat al Lenei lu' Partag? Gasca aceea aplaudata si incurajata de rusofili, de jurnalisti si influenceri de casa ai PSD, unii aflati in gratiile propagandei ruse, altii in solda unor patroni condamnati pentru acte de coruptie ori platiti cu zeci de mii de euro, din bani publici, prin contracte care ar trebui sa intre in atentia DNA Si cum trebuie "aparat" acel popor? Blocand legea sau respingand-o fara a veni cu o alternativa, punand autoritatile in imposibilitatea de a trata pacientii sub control medical si periclitand astfel sanatatea si viata nu stiu cator alti oameni? Asta denota cinism si multa iresponsabilitate. Si risca sa transforme PSD si Pro-Romania in alianta "Covidul rosu", sa faca victime la concurenta cu Covid-19.