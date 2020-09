Crestere alarmanta a cazurilor de COVID-19 in Grecia. Prim-ministrul trage un semnal de alarma

"Are loc o noua crestere a (cazurilor de) coronavirus " si "dilema este in prezent autoprotectia sau izolarea", a avertizat premierul in timpul unei alocutiuni televizate, subliniind ca prima optiune trebuie aleasa avand in vedere repercusiunile negative ale izolarii.El a cerut concetatenilor sa respecte "masurile de distantare" si mai presus de toate "purtarea mastilor in toate spatiile inchise si sa dezvolte telemunca".Mai putin afectata comparativ cu alte tari europene, Grecia (10,9 milioane de locuitori) a cunoscut totusi in ultimele zile o crestere a numarului zilnic de cazuri de noul coronavirus, a caror medie se ridica la peste 300.Tara a inregistrat pana acum 16.627 de cazuri, dintre care peste 10.000 in ultimele luni. Numarul total al deceselor de la debutul pandemiei la sfarsitul lunii februarie a ajuns la 366, iar noua decese au fost inregistrate de miercuri."Din moment ce amenintarea revine, va invit sa fiti din nou vigilenti, fara a impune noi masuri, dar respectand masurile existente", in special in regiunile cele mai afectate precum Attica, a subliniat Kyriakos Mitsotakis in timpul discursului sau de zece minute.Din cauza unui sistem spitalicesc slab, Grecia a adoptat un control general strict timp de sase saptamani la sfarsitul lunii martie inainte de a reveni la normal la inceputul lui mai.Sindicatele personalului din spitale si-au exprimat preocuparea in ultimele zile cu privire la cresterea numarului de persoane intubate, aproximativ 70 in prezent."In spitale avem 580 de pacienti care sufera de COVID-19, a caror varsta medie este de 68 de ani si in unitatile de terapie intensiva exista chiar si tineri de 17 ani", a declarat miercuri presedinta uniunii medicilor din Atena si Pireu, Matina Pagoni, avertizand ca unele spitale din capitala sunt coplesite.Dar prim-ministrul elen a asigurat ca "spitalele nu si-au atins limitele" si ca "paturi suplimentare" au fost prevazute in unele dintre ele.Uniunea Europeana a cerut joi statelor membre sa isi inaspreasca masurile de control "imediat" in fata noilor focare ale epidemiei de COVID-19, a doua zi dupa anuntarea de noi restrictii in Franta.