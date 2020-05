Cresc valoarea si numarul amenzilor date in starea de alerta

Ziare.

Astfel, in ultimele 24 de ore, au fost aplicate 148 de sanctiuni, fata de datele de miercuri cand grupul a transmis ca fusesera aplicate 127 de sanctiuni in intervalul precent.De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate, ieri, 3 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod Penal.Amintim ca incepand din 15 mai, suntem in stare de alerta , care a fost declarata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, dupa ce a expirat starea de urgenta.In weekend insa nu s-au dat amenzi pentru ca CCR a declarat OUG care reglementeaza starea de alerta constitutionala, insa in masura in care "actiunile si masurile dispuse nu vizeaza restrangerea exercitiului unor drepturi", care nu pot fi aprobate decat de Parlament.Asta a insemnat ca abia de luni, odata ce legea care reglementeaza starea de alerta a intrat in vigoare, au putut fi aplicate si sanctiuni De asemenea, Parlamentul a incuviintat, miercuri, starea de alerta pentru 30 de zile pe intreg teritoriul tarii. A.G.