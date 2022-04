Creste iar numarul de infectari cu COVID-19: Avem 431 de cazuri noi, bilantul total trece de 13.000

In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 431 cazuri noi de coronavirus in Romania, astfel ca bilantul total a ajuns la 13.163, anunta Grupul de Comunicare Strategica (GCS).

La ATI sunt internati in acest moment 255 de pacienti.

Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.869 au fost declarate vindecate si externate.

GCS face precizarea ca "numarul cazurilor noi se pondereaza cu numarul cazurilor noi anuntate in cursul zilei de 2 mai (165 noi cazuri), intrucat au fost constatate decalaje in inregistrarea acestora pe fondul ajustarilor in sistemul de raportare din teritoriu".

Mai axect, GCS spune ca in raportarea de sambata au existat intarzieri de la nivel local si din acest motiv au fost anuntate doar 165 de cazuri noi. In realitate, spune grupul, ieri ar fi fost vorba despre aproximativ 200 de cazuri.

"In raportarea de ieri, pentru buletinul de la ora 13.00, au fost introduse in aplicatie 165 de cazuri. S-a constatat ca aceasta cifra a fost determinata de intarzieri in raportare de la nivel local, urmare a unei actualizari a sistemului de raportare care a necesitat asimilarea procedurilor de catre responsabilii la nivel local - DSP.

Acest fapt a facut sa fie mobilizate persoanele pentru a verifica situatia si actualizata raportarea. din acest motiv cifra de azi de 431 trebuie interpretata prin ponderare cu cea de 165, fiind vorba de aproximativ 200 de cazuri aferente zilei de ieri", a precizat Grupul de Comunicare Strategica.

780 de persoane au decedat

Totodata, pana acum, au decedat 780 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Dolj, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timis, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu, Ialomita, Bistrita-Nasaud, Covasna, Dambovita, Vrancea, Galati, Caras-Severin, Mures, Giurgiu, Bihor, Arges, Vaslui, Botosani, Alba, Salaj, Brasov, Mehedinti, Teleorman, Gorj, Prahova, Valcea, Calarasi si Maramures.

Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 13.349 de persoane. Alte 20.123 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.

Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 195.508 de teste.

In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 422 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 1.031 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.

Situatia pe judete

In continuare Suceava are cele mai multe cazuri de imbolnaviri, urmata de Capitala:

Suceava: 2.899

Bucuresti: 1.354

Arad: 606

Hunedoara: 527

Neamt: 520

Brasov: 489

La polul opus se afla:

Buzau: 21

Harghita: 21

Braila: 25

Valcea: 24

Olt: 45

Situatia din diaspora

In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, 2.349 cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19: 1.387 in Italia, 560 in Spania, 29 in Franta, 271 in Germania, 71 in Marea Britanie, 2 in Namibia, 3 in SUA, 4 in Austria, 3 in Belgia, 6 in Japonia, 2 in Indonezia, 2 in Elvetia, 2 in Turcia si cate unul in Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta si Suedia.

De la inceputul epidemiei de coronavirus si pana la acest moment, 93 de cetateni romani aflati in strainatate au murit: 29 in Italia, 19 in Franta, 28 in Marea Britanie, 8 in Spania, 4 in Germania, 2 in Belgia, unul in Suedia, unul in Elvetia si unul in SUA.

Dintre cetatenii romani confirmati cu noul coronavirus, 21 au fost declarati vindecati: 9 in Germania, 8 in Franta, 2 in Indonezia, unul in Luxemburg si unul in Tunisia.

Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre pandemia de coronavirus

