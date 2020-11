Managerul SJU Suceava: Creste numarul formelor severe de COVID-19. Medicamentele sunt insuficiente

"Vedem o tendinta de crestere a formelor medii, severe si foarte grave in ultima perioada. In ceea ce priveste stocurile de materiale de protectie si dezinfectati, exista un stoc strategic pentru doua luni - doua luni si jumatate. Nu avem nicio problema din punct de vedere al materialelor de protectie si al dezinfectantilor si avem o serie de comenzi in derulare. Referitor la medicamentele care se folosesc in tratamentul COVID-19 la nivelul Spitalului Judetean Suceava, pot spune ca avem un nivel satisfacator, deoarece Ministerul Sanatatii ne trimite o cantitate insuficienta in ultimul timp, pentru ca ne confruntam cu o crestere a cazurilor moderate, severe si foarte grave. Noi facem referate o data la trei - patru zile catre minister, dar raspunsul dumnealor este in functie de cantitatea pe care reusesc sa o importe si de modul cum repartizeaza in functie de zonele cu incidenta foarte mare a acestor cazuri", a spus Calancea.Totodata, managerul SJU Suceava a spus ca se confrunta si cu lipsa medicilor."La nivelul cadrelor medii am angajat un numar de 48 de asistente in ultima perioada. Aici nu sunt probleme deosebite. La nivelul medicilor, deocamdata, ne confruntam cu probleme pe specialitatea ATI, Infectioase, Pneumologie, Medicina Interna. Avem un numar de 42 de posturi scoase la concurs. Din nefericire, doar doi medici s-au inscris pe posturile de ATI, un singur medic pe Pneumologie si niciun medic pe boli infectioase", a spus Calancea.Citeste si: Restrictii de circulatie de Sfantul Andrei si de Ziua Nationala a Romaniei. Ce soferi vor avea interdictii