Crestere alarmanta de cazuri de COVID-19 in Capitala, in ultima zi. Cum a evoluat situatia, de la inceputul pandemiei, de s-a ajuns la 11.000 de cazuri in Bucuresti

Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata, 29 august, 241 de cazuri noi in Municipiul Bucuresti, cea mai ridicata cifra inregistrata de la inceputul pandemiei in Capitala. Asta dupa ce vineri fusesera anuntate doar 159 de noi imbolnaviri. Este a treia zi in ultima saptmana cand in Bucuresti sunt raportate peste 200 de cazuri noi zilnic, martea si joia trecuta fiind raportate 229, respectiv 236 de cazuri.Astfel, Municipiul Bucuresti a ajuns la un total de 10.762 de cazuri, mai mult decat totalul urmatoarelor doua judete in acest clasament, Suceava (5.270) si Arges (4.989).In aceasta saptamana au fost confirmate 1.201 de noi imbolnaviri in Capitala si 2.473 in ultimele doua saptamani.De asemenea, la nivelul Capitalei poate fi observata o crestere a indicelui R, ce masoara evolutia dinamica a unei pandemii, adica numarul de persoane sanatoase infectate de catre o persoana confrimata. Astfel, valoarea indicelui R a ajuns la aproape 1,1, in crestere fata de inceputul lunii august cand se reusise o stabilizare in jurul valorii de 1.