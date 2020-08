Criza COVID-19. Locul pe care se afla Romania in lume in privinta numarului de cazuri noi inregistrate la 100.000 de locuitori

Situatia in Europa

Situatia in China continentala

La nivel global, s-au inregistrat 22.151.281 de cazuri confirmate, dintre care 781.123 de decese (conform datelor inregistrate pana la 19 august, inclusiv). Tot la nivel global au fost raportate 249.649 de cazuri noi, dintre care 6.584 de decese.Pana la 19 august, ora 13.00, in Romania au fost confirmate 73.617 cazuri in total, iar in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 1.409 de cazuri noi. Numarul total de decese din tara noastra este de 3.106, iar in ultimele 24 de ore au fost 32 de decese.In ultimele 24 de ore, in Italia au fost raportate 642 de cazuri noi din 7 decese.In ultimele 24 de ore, in Spania au fost raportate 6.671 de cazuri noi, dintre care 127 de decese.In ultimele 24 de ore, in Germania au fost raportate 1.707 de cazuri, dintre care 10 decese.In ultimele 24 de ore, in Franta au fost raportate 3.776 de cazuri noi, dintre care 17 decese.In ultimele 24 de ore, in Marea Britanie au fost raportate 812 de cazuri noi, dintre care 16 decese.In ultimele 24 de ore, in Elvetia au fost raportate 310 cazuri noi si doua decese.In ultimele 24 de ore, in Belgia au fost raportate 363 de cazuri noi si 15 decese.In ultimele 24 de ore, in Austria au fost raportate 370 de cazuri si niciun deces De la inceputul pandemiei, in China au fost inregistrate 84.876 de cazuri si 4.633 de decese. In ultimele 24 de ore au fost raportate doar 7 cazuri noi si niciun deces.