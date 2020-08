Criza COVID-19. Situatia a scapat de sub control la Arges. Numarul cazurilor noi de infectari a depasit Bucurestiul, in ultimele 24 de ore

In Bucuresti, in ultimele 24 de ore, s-au inregistrat 83 de cazuri noi de infectare cu Covid-19.Nu mai putin de 1.075 de cazuri noi si 34 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, conform raportului autoritatilor prezentat de duminica, 2 august.La ATI sunt internati 412 pacienti, duminica, fata de 401, cate cazuri erau raportate la ATI, sambata.1. Alba 754 - 82. Arad 1104 - 243. Arges 3416 - 1004. Bacau 1452 - 255. Bihor 986 - 286. Bistrita-Nasaud 886 - 107. Botosani 1180 - 98. Brasov 3197 - 819. Braila 893 - 2110. Buzau 1364 - 3111. Caras-Severin 290 - 312. Calarasi 307 - 513. Cluj 1251 - 1614. Constanta 975 - 1815. Covasna 450 - 1116. Dambovita 1956 - 4217. Dolj 805 - 3318. Galati 2187 - 6419. Giurgiu 407 - 320. Gorj 868 - 2821. Harghita 543 - 522. Hunedoara 996 - 2123. Ialomita 744 - 224. Iasi 1543 - 5225. Ilfov 1332 - 1726. Maramures 457 - 3027. Mehedinti 771 - 2528. Mures 998 - 829. Neamt 1348 - 1330. Olt 769 - 2231. Prahova 2097 - 5432. Satu Mare 110 - 233. Salaj 188 - 934. Sibiu 928 - 1235. Suceava 4576 - 3136. Teleorman 367 - 437. Timis 1297 - 638. Tulcea 295 - 439. Vaslui 698 - 6140. Valcea 495 - 2541. Vrancea 1766 - 2842. Mun. Bucuresti 6088 - 83Evolutia imbolnavirilor cu noul coronavirus in ultima saptamanaSambata, 1 august, numarul cazurilor noi de coronavirus a ajuns la 1.225, iar numarul deceselor a fost de 35.Vineri, 31 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de 1.295, iar numarul deceselor inregistrate in 24 de ore a ajuns la 39.Joi, 30 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de 1.356 pentru 24 de ore, iar cel al deceselor de 35. La ATI erau 402 pacienti in stare grava.Miercuri, 29 iulie, numarul cazurilor noi de coronavirus a fost de de 1.182 dupa efectuarea a 22.049 teste. Tot in acest interval au murit 30 romani din cauza COVID-19. La ATI se aflau 377 de persoane in stare grava.Marti, 28 iulie, Grupul de Comunicare Strategica a raportat un numar de 1.151 de imbolnaviri si 33 de decese in 24 de ore. Procentul de pozitivare a fost de 5.44%, mult mai mic decat cel din ziua precedenta, de 14.46%.Luni, 27 iulie, au fost raportate 1.104 cazuri noi si 19 decese, in 24 de ore, dupa efectuarea a doar 7,633 de teste.In prezent, Romania se afla pe locul 44 in lume, la numarul de infectari, potrivit datelor centralizate pe platforma worldometers.De la inceputul pandemiei, in lume s-au inregistrat peste 17,7 milioane de cazuri de imbonaviri. 683.491 de oameni au murit din cauza COVID-19, pe glob.