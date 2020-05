Criza de control si recapatarea lui

Ziare.

com

Constitutia prevede ca drepturile si libertatile nu pot fi restranse decat prin lege organica. De aceea CCR a decis, previzibil, ca OUG privind starea de alerta este constitutionala numai in masura in care nu restrange drepturi si libertati. Guvernul a facut proiectul legii pentru starea de alerta tarziu si, cu toate termenele constitutionale, legea nu a putut intra in vigoare vineri, cand a incetat starea de urgenta.In baza OUG, declarata constitutionala fara restrangeri, a fost declarata starea de alerta, dar numai ca un cadru umplut cu recomandari fara drept de a restrange ceva. Sanctiunile in vigoare erau cele din restul legislatiei deja in vigoare, inclusiv din Codul penal desigur.Deci singura limitare, suplimentara celor obisnuite, posibila in aceste zile a fost aceea impusa de propria responsabilitate a fiecarui om. Nu s-au dat amenzi pentru ca nu se puteau da.S-a iesit pe strazi, a fost o petrecere in aer liber? Da, pentru ca foamea de libertate, foamea de bucurie a tinerilor, cei care au suferit cel mai mult fiind cel mai putin in pericol, a fost imensa. Era absolut previzibil ca in primele zi urma o descatusare.Dar dincolo de asta, daca romanii ar fi fost iresponsabili, nimic nu putea impiedica deschiderea tuturor magazinelor, a tuturor teraselor, a restaurantelor. Aceste trei zile au fost cat se poate de libere din punct de vedere legal si raportat la aceasta libertate, practic totala, incalcarile au fost minime.In schimb, statul nu a trecut examenul responsabilitatii dand primele dovezi ca nu a folosit asa cum ar fi trebuit starea de ugenta.De fapt ce fel de criza am traversat noi in primul rand? Eu cred ca nu una sanitara, pentru ca nici extinderea, nici mortalitatea virusului nu sunt la fel de mari ca in cazul altor molime, de exemplu gripa spaniola.La nivel individual, oameni obisnuiti ca bolile sa fie in imensa majoritate controlabile, daca nu chiar vindecabile, s-au simtit fara control asupra unei boli noi. O panica accentuata de lipsa de control a autoritatilor si a sistemelor sanitare care la randul lor, din cauza asta, au intrat in panica.Evident ca nicio tara nu isi poate permite sa stea inchisa pana trece epidemia. Toate au inceput relaxarea avand cu mult mai multe cazuri totale decat atunci cand au inchis. Noi am inchis pe la 100 de cazuri si relaxam la aproape 17.000.Interdictiile au fost necesare pentru recapatarea controlului. Adica cetatenii sa invete cum sa se protejeze, cum trebuie sa procedeze pentru convietuirea inevitabila cu virusul, iar statul sa se organizeze pentru aceeasi inevitabila convietuire.Statul si-a picat primele examene. Legea starii de alerta nu a fost gata la timp. Joi seara am asistat la un spectacol ridicol, intins pana spre miezul noptii din care oamenii nu au inteles nimic. Cum e posibil sa faci niste anunturi cu cateva minute inainte de intrarea in vigoare a starii de alerta cand despre data de 15 mai se vorbea deja de 3 saptamani in mod oficial?Apoi, ceea ce s-a intamplat la Nadlac, oricum am lua-o, e inadmisibil. Absolut inadmisibil! Cozi interminabile si cu masinile si pe jos, oameni fara apa, fara toalete, haos. Sigur ca era previzibil acest val din momentul relaxarii si dupa ce ai decis si renuntarea la carantinarea obligatorie.Inclusiv pentru ca statul nu da semne ca ar fi progresat semnificativ, desi intram intr-o noua stare de alerta cu sanctiuni, in baza legii, eu cred ca in continuare, esentiala va ramane tot responsabilitatea individuala.Da, vor fi amenzi foarte mari, dar nu langa fiecare dintre noi va fi un politist sa ne puna masca pe fata cu forta. Cine stie cate erori de organizare de tip Nadlac vom mai vedea, cum vor sti sau nu sa organizeze primarii transportul in comun ramane de vazut.Cum?Fiecare stie deja ce trebuie facut: masca, distantare, spalat pe maini etc. Am intrebat un medic reputat: daca eu respect aceste reguli pot fi infectat de unul care nu le respecta? Foarte putin probabil. Sigur ca riscul nu poate fi zero, dar si cand iesi pe strada riscul de a fi lovit de o masina nu e zero. Si daca toti cei care respecta iau atitudine impotriva celor care nu respecta, forta opiniei publice poate schimba multe.Am mai spus-o si la Europa FM,