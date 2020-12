Crucea Rosie Sibiu va ajuta pacientii COVID-19 care sunt acasa cu concentratoare de oxigen

"Astazi (miercuri n.r.) semnez cu sponsorul si cumpar primele trei aparate. (...), concentratoare de oxigen. Le cumparam din banii donati de partenerii nostri", a anuntat Razvan Biris.Potrivit sursei citate, dupa achizitionarea celor trei concentratoare de oxigen, Crucea Rosie va perfecta cu Directia de Sanatate Publica (DSP) modul in care un asemenea aparat poate fi folosit de un pacient COVID-19 acasa, in judetul Sibiu. Aceste dispozitive medicale nu sunt tuburi de oxigen, neexistand pericol de incendiu , a mai mentionat Razvan Biris.Crucea Rosie doreste sa vina in ajutorul bolnavilor cu COVID-19, care au nevoie de terapie cu oxigen acasa, dar care nu isi permit sa isi cumpere sau sa isi inchirieze un asemenea concentrator, nefiind pentru prima data cand filiala Crucii Rosii din Sibiu ajuta cu dispozitive medicale bolnavii.Citeste si: Noul director al Spitalului de Pneumoftiziologie din Sibiu, ingrijorat de numarul cazurilor grave de COVID-19. "La populatia varstnica, formele sunt urate"