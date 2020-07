CSM il contrazice pe presedintele Senatului, Robert Cazanciuc: Nu se impune un aviz al Consiliului in legatura cu legea privind carantina si izolarea

"Comisia a apreciat ca nu se impune exprimarea unui aviz de catre CSM, avand in vedere faptul ca,In plus,Comisia a retinut ca nu se impune emiterea unui aviz si din perspectiva faptului ca nu a fost transmisa Consiliului forma proiectului de act normativ asupra caruia s-a solicitat avizul,ci doar un un material de lucru in foma tabelara intocmit la nivelul Comisiei juridice a Senatului", se arata intr-un document al CSM.De asemenea, acelasi document mentioneaza ca "s-a exprimat si opinia minoritara in sensul ca ar trebui exprimat de catre Consiliu un aviz negativ cu privire la proiectul de act normativ in discutie".Presedintele interimar al Senatului Robert Cazanciuc a declarat vineri ca este necesar si un aviz al CSM pe legea privind carnatina si izolarea, dat fiind ca este vorba si despre proceduri jusiciare.Proiectul de lege al Guvernului privind carantina si izolarea a trecut de Camera Deputatilor intr-o forma modificata substantial, iar de sambata au inceput dezbaterile in Comisia juridica a Senatului, care ar urma sa finalizeze joi raportul, pentru ca legea sa fie dezbatuta de plen, intr-o sedinta programata de la ora 12:00, la care este asteptat si premierul Ludovic Orban , informeaza News.ro