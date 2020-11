CTP, despre antivaccinisti: "Acesti virusi bipezi periculosi dezinformeaza agresiv. E de discutat daca afecteaza siguranta nationala"

"Eu, de pilda, ma voi vaccina. In ce conditii? In conditiile in care acest vaccin are aprobarile tuturor organismelor europene specializate. (...)Insa sunt acesti virusi bipezi foarte periculosi care dezinformeaza agresiv, ba chiar creeaza panica la nivel national. Dupa parerea mea, este de discutat in ce masura astfel de afirmatii afecteaza siguranta nationala. De pilda, avem o declaratie a unei doamne doctor, medic oftalmolog, doamna Monica Pop. Ce spune, la televizor, in vazul tarii: "Va mai spun inca o data: peste 3 ani, face leucemie unul care face vaccinul si fac toti. Faceti copilului dvs vaccinul asta? Pericolul e foarte mare. Nimeni nu poate niciodata sa spuna ca acest vaccin este sigur. Poate peste 10 ani. Bine, hai, 5 ani".Dansa vorbeste despre leucemie, virus si vaccin si mai inainte vorbeste despre inductie genetica: "vaccinul produce inductie genetica". Nu ne spune ce intelege dansa prin inductie genetica. Vorbeste despre domenii ale stiintei medicale, genetica, oncologie, hematologie, virusologie epidemiologie. Toti medicii profesionisti din aceste domenii sunt facuti afis. Aceasta doamna oftalmolog isi bate joc de colegii ei de breasla din toate aceste domenii.Va sa zica acest vaccin se cerceteaza de cateva luni si doamna oftalmolog stie ea ca face leucemie vaccinul, ca face inductie genetica. Probabil are un laborator acolo unde lucreaza, la oftalmologie, are un laborator mai performant decat tot ce au AstraZeneca, Pfizer, Moderna, are acasa, cred, ca la spital nu poate sa aiba, acolo trateaza probleme de ochi. A facut cercetari dansa si a adus aceste previziuni in domenii fundamentale ale medicinei in care colegii ei sunt niste imbecili neputinciosi. Ne spune doamna oftalmolog. Vorbeste ca o precupeata la piata", a declarat CTP la Digi24 Citeste si: Emilian Imbri: "ATI-ul nu te poate salva, Este bine sa nu ajungi acolo. Ai nevoie de noroc sa beneficiezi de oxigen"