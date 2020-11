Replica taioasa a lui CTP pentru doctorita Monicai Pop, pe tema vaccinului anti-COVID: "Acesti virusi bipezi periculosi dezinformeaza agresiv"

CTP: Acesti virusi bipezi periculosi

"Exista o serie de cetateni care nu au de gand sa se vaccineze, in cazul in care - si e destul de limpede ca vom avea acest vaccin.Dar nu numai asta - ca daca ar fi numai asta, tot ar fi bine - dar care fac si o propaganda salbatica impotriva acestui vaccin printre ceilalti cetateni, fac o propaganda feroce printre cetatenii care, unii dintre ei, au o atitudine pe care eu o inteleg, nu e de condamnat.Spun: domnule, vreau sa ma lamuresc, sa vedem datele, sa intreb, vedem cum functioneaza, ce spun specialistii.Mai spun ceva acesti cetateni: astept sa vad ce se intampla cu ceilalti, cu cei care se vaccineaza, daca mor, atunci nu ma mai vaccinez.Cu asta nu pot fi de acord.In primul rand, pentru ca eu, de pilda, ma voi vaccina. In ce conditii? In conditiile in care acest vaccin are aprobarile tuturor organismelor europene specializate", a spus gazetarul Cristian Tudor Popescu la Digi 24. Jurnalistul spune ca sunt mii si mii de oameni testati inainte ca acest vaccin sa fie livrat pe scara larga."Nefiind vorba de un vaccin Noviciok sau, ma rog, Sputnik, fiind vorba de un vaccin testat si rastestat de catre organismele medicale europene si mondiale, practic asta rezolva problema pe care si-o pun cei care asteapta sa vada ce se intampla cu ceilalti. Nu e nevoie, pentru ca sunt mii si mii de oameni testati inainte ca acest vaccin sa fie livrat pe scara larga in intreaga Europa. Aceasta testare se face inainte, nu trebuie sa se faca pe cetatenii romani si sa ne lamurim noi ceilalti, care stam in expectativa, daca mor sau nu", a mai spus CTP.Cristian Tudor Popescu a mai spus ca sunt persoane care aduc panica in randul populatiei., ba chiar creeaza panica la nivel national.Dupa parerea mea, este de discutat in ce masura astfel de afirmatii afecteaza siguranta nationala.Dansa vorbeste despre leucemie, virus si vaccin si mai inainte vorbeste despre inductie genetica: "vaccinul produce inductie genetica".Nu ne spune ce intelege dansa prin inductie genetica. Vorbeste despre domenii ale stiintei medicale, genetica, oncologie, hematologie, virusologie epidemiologie. Toti medicii profesionisti din aceste domenii sunt facuti afis.Aceasta doamna oftalmolog isi bate joc de colegii ei de breasla din toate aceste domenii. Va sa zica acest vaccin se cerceteaza de cateva luni si doamna oftalmolog stie ea ca face leucemie vaccinul, ca face inductie genetica.Probabil are un laborator acolo unde lucreaza, la oftalmologie, are un laborator mai performant decat tot ce au AstraZeneca, Pfizer, Moderna, are acasa, cred, ca la spital nu poate sa aiba, acolo trateaza probleme de ochi. A facut cercetari dansa si a adus aceste previziuni in domenii fundamentale ale medicinei in care colegii ei sunt niste imbecili neputinciosi. Ne spune doamna oftalmolog.Vorbeste ca o precupeata la piata. 10 ani, hai 5 de la mine. Discuta aceasta doamna medic exact ca o precupeata la taraba. Si se numeste medic, om de stiinta - ar trebui sa fie", a mai spus Cristian Tudor Popescu.In urma cu doua zile, medicul Monica Pop a declarat ca nu se va vaccina impotriva COVID-19 si nici nu va da vreun sfat cuiva sa se vaccineze atata timp cat acest vaccin ar fi fost facut in 3 luni."Categoric nu ma voi vaccina si nici nu voi da vreun sfat cuiva sa se vaccineze atata timp cat acest vaccin e facut in 3 luni," declara Monica Pop. Declaratiile au fost facute la postul Antena 3.