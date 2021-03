CTP, despre controversatul medic Flavia Grosan si despre cei care o lauda: "Cum as putea eu sa numesc aceste persoane? Le-as numi maglavite"

CTP: E sarlatanie

Cristian Tudor Popescu a citit la Digi 24 cateva comentarii postate de utilizatori: "Domnul sa va binecuvanteze, stimata doamna doctor!", "Un medic si un om adevarat, astfel de oameni sunt marginalizati", "Doamna doctor este un erou, nu cei in combinezon care luau oameni cu izoleta. Dintotdeauna eroii au luptat pentru libertate", "O zeita curata. Doamna doctor, va iubim"."Restul sunt ce am citit aici: "erou national", "zeita", "ministrul Sanatati (sic!)". Cum as putea eu sa numesc aceste persoane? Le-as numi "maglavite".Ce avem aici este un Maglavit perfect (cazul ciobanului Petrache Lupu din comuna Maglavit, care a pretins ca a avut mai multe viziuni divine in 1935, iar milioane de persoane au mers in pelerinaj in acel loc. La Maglavit a fost ridicata si o manastire, n.r.)Aceasta doamna spune ca a vindecat 1.000 de oameni. Unde sunt? Dansa are un cabinet particular. Exista vreo inregistrare - cu ce stare au venit la dansa, cum au plecat, ce diagnostic le-a fost pus, tot de catre dansa? Diagnostic pe care spune ca il pune dupa voce, la telefon. Ca marii vindecatori din perioada sovietica, care vindecau la televizor. Se vindecau oamenii doar uitandu-se la ei. Doamna vindeca prin calculator, online, nu e nevoie sa te duci la ea cabinet", a declarat CTP."Nu se stie nici reteta-minune, miracol pe care o foloseste, caci doamna zice: "nu spun, ca mi-o faceti praf". Cum sa i-o faca praf cineva? Spui o reteta si se va verifica daca e valabila sau nu. Cine sa i-o faca praf? Dar doamna o tine secreta, ca sa vina oamenii ca la Maglavit la dansa, fie online, fie fizic la cabinet. Sunt atatia care ii cer numarul de telefon.E sarlatanie, evident. Sarlatania se claseaza dupa rezultat, nu ma intereseaza daca respectivul e in toate mintile sau nu. Pe mine ma intereseaza ce face el", a remarcat jurnalistul Cristian Tudor Popescu.