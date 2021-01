Cuba va colabora cu Iranul la dezvoltarea si testarea unui vaccin impotriva COVID-19

Ambele tari sunt supuse unor sanctiuni americane dure, care excepteaza medicamentele, dar care interzic totusi companiilor farmaceutice straine sa faca afaceri cu ele. Atat Cuba cat si Iranul se confrunta cu deficite de fonduri.La sfarsitul lunii trecute, Iranul a inceput studii clinice pe oameni cu primul sau vaccin candidat pentru COVID-19, in timp ce Cuba are patru vaccinuri candidate testate in studii clinice.Dupa ce se va incheia studiul clinic de faza a doua pentru cel mai avansat vaccin candidat cubanez, Soberana (Suveranitate) 2, acesta va fi testatv in studiul de faza a treia pe 150.000 de persoane din Havana, au anutat autoritatile.Cuba va avea nevoie de mai multe studii de faza finala in strainatate, avand in vedere ca nu are o rata mare de infectare, datoria gestionarii cu succes a emidemiei.Iranul este, in schimb, cea mai grav afectata tara din Orientul Mijlociu.Institutul de vaccinuri Finlay din Cuba a anuntat vineri seara ca a semnat un acord cu Institutul Pasteur din Iran, pentru a colabora la testarea Soberana 2."Aceasta sinergie va permite ambelor tari sa avanseze mai rapid in imunizarea impotriva virusului SARS-CoV-2", a anuntat institutul pe contul sau de Twitter Cuba afirma ca mai multe tari si-au exprimat interesul pentru vaccinurile sale impotriva coronavirusului, dar acesta este primul acord la care a ajuns.Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Kianush Jahanpur, a fost citat de presa iraniana spunand ca 50.000 de voluntari vor fi recrutati pentru a efectua studiile clinice de faza a treia.Transferul de tehnologie si productia comuna au fost conditii prealabile pentru a permite testarea pe oameni in tara, a spus el.Ministrul de Externe al Iranului, Javad Zarif, s-a declarat "impresionat" de realizarile biotehnologice ale vechiului sau aliat Cuba in lupta impotriva COVID-19, in timpul unei vizite la Havana, efectuata in cadrul unui turneu din America Latina, in noiembrie anul trecut.Pe langa dezvoltarea propriului vaccin, Iranul participa la schema globala COVAX, care are ca scop asigurarea unui acces echitabil la vaccinurile COVID-19 pentru tarile mai sarace. Cu toate acestea, liderul sau suprem a interzis, vineri, guvernului importul de vaccinuri COVID-19 din Statele Unite si Marea Britanie, etichetand puterile occidentale drept "nedemne de incredere".Cuba nu a vorbit despre importul de vaccinuri din alte parti si a declarat ca intentioneaza sa-si vaccineze populatia impotriva COVID-19 cu propriul vaccin, in prima jumatate a anului.