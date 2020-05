Cum a afectat Covid-19 centrele pentru batrani si persoane cu dizabilitati: 10% din totalul deceselor sunt in Romania

Ziare.

"Ca urmare a masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 luate la nivelul MMPS-ANDPDCA, incepand din data de 10.03.2020, situatia raspandirii epidemiei la nivelul serviciilor sociale si de protectie a copilului se prezinta astfel: 0,2% din totalul beneficiarilor au decedat ca urmare a infectarii cu virusul COVID-19, respectiv 122 de varstnici si adulti cu dizabilitati;, se arata intr-un comunicat al ANDPDCA transmis, sambata, AGERPRES.Potrivit aceleiasi surse,Principalele judete afectate de epidemia COVID-19 in sistemul de asistenta sociala si protectie a copilului sunt Suceava, Galati, si Neamt.Masurile exceptionale luate de Romania fata de alte tari europene (ex: masurile precoce de preventie si izolarea la locul de munca a angajatilor din toate centrele rezidentiale) au facut ca tara noastra sa inregistreze procente semnificativ mai mici ca in alte tari", mentioneaza sursa citata.ANDPDCA adauga ca, in prima parte a instaurarii starii de urgenta, serviciile sociale s-au confruntat cu problema lipsei de echipamente de protectie, dar ulterior, prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta si a altor entitati, au primit cele necesare.Autoritatea informeaza ca, in perioada starii de urgenta, au fost luate masuri de sprijin pentru furnizorii de servicii sociale publici si privati si pentru categoriile vulnerabile din comunitate."Incepand cu data de 10 martie 2020, la nivelul ANDPDCA a fost constituita o Celula de criza, care a asigurat procesul de coordonare si management al situatiei de criza generate de epidemia COVID-19. Au fost instituite mecanisme de comunicare, coordonare si colectare de date in timp real cu DGASPC-urile din tara si au fost transmise recomandari, circulare si dispozitii metodologice cu privire la managementul si combaterea raspandirii virusului COVID-19 in serviciile rezidentiale si in serviciile sociale comunitare", se mai arata in comunicatul semnat e Maria Madalina Turza, presedintele ANDPDCA.