Cum a ajuns Alba primul judet din tara in scenariul "rosu". Aproape 20% din populatie a fost testata pentru COVID-19

In Alba, marti 21 octombrie, s-au raportat 122 de noi cazuri de COVID-19. In mediul urban, in ultimele 14 zile s-au raportat 947 de noi cazuri de COVID-19. Cea mai mare incidenta este la Aiud cu un indice de 7.04 si 180 de cazuri. La Alba Iulia indicele este de 4.28, aici fiind depistate 329 de cazuri noi. Un alt indice ridicat este la Ocna Mures cu 6.68. In orasul Campeni, incidenta este de 5.05, iar in municipiul Sebes, de 3.96. In mediul rural s-au inregistrat 215 noi cazuri de COVID-19 in ultimele 14 zile, iar cel mai mare indice este la Salistea: 7.52. Urmeaza comuna Ciugud, cu 4.28 si Cut, cu 3.89.Din cauza incidentei ridicate, in 14 localitati din judet (Alba Iulia, Aiud, Sebes, Cugir, Campeni, Ocna Mures, Blandiana, Ciugud, Cricau, Hoparta, Salistea, Stremt, Unirea si Vintu de Jos) a fost instituita obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit 5 ani, in toate spatiile publice deschise.Marti, 20 octombrie, la nivelul judetului Alba sunt inregistrate un numar de 1.973 de cazuri active de pacienti infectati cu COVID-19. Motivele pentru care Alba a ajuns pe primul loc la nivel national se datoreaza numarului mare de teste realizate zilnic. In Alba Iulia exista trei laboratoare de testare, unde sunt prelucrate peste 1.000 de probe in zilele lucratoare ale saptamanii. Pe toata perioada pandemiei, au fost realizate un numar de 94.203 teste. Circa 20% din populatia judetului a fost testata pana in prezent. Un rol in cresterea numarului de cazuri il au si focarele identificate in ultima perioada, dintre care cel mai mare numara aproximativ 200 de persoane infectate."Am convocat un Comitet pentru Situatii de Urgenta. Masurile le vom lua gradual in functie de incidenta. De exemplu, daca intr-o localitate vom avea incidenta 6, vom lua masuri pentru incidenta 6. Daca la o alta localitate avem incidenta de 0.5, vom lua masuri de 0.5. Chiar daca s-a depasit incidenta pe judet, masurile se vor lua tot pe localitati, ramane de vazut doar daca vom lua masuri suplimentare. Cu siguranta vom inaspri putin masurile preventive, dar noi avem deja luate masurile in functie de zone. Avem locuri in spital, de exemplu astazi avem 47 de locuri libere Covid, 3 pe terapie intensiva si 44 pe izolator. Suntem pregatiti, medicamente avem, nu avem pacienti care sa solicite internarea si care sa nu fie internati. Numarul crescut de cazuri provine din testarea masiva, pentru ca astfel se descopera si se izoleaza contactii", a declarat, marti, prefectul judetului Alba, Nicolae Albu.Potrivit ordinului ministrilor Sanatatii si Educatiei, daca intr-o anumita zona rata de infectare trece de 3 cazuri la mia de locuitori, atunci toate scolile vor trece in scenariul online."La o rata a incidentei cumulate peste limita de alerta de 3/1.000 locuitori, DSP judetene si a municipiului Bucuresti va prezenta CJSU/CMBSU o analiza a situatiei epidemiologice din localitate. In functie de existenta transmiterii comunitare in localitate si de numarul de focare existente in unitatile de invatamant din localitate, precum si alte criterii de risc, CJSU/CMBSU poate decide, prin emiterea unei hotarari, suspendarea temporara a activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata din unitatile de invatamant (scenariul 3), cursurile desfasurandu-se online. In absenta unei astfel de decizii, unitatile de invatamant din localitatea respectiva vor functiona in scenariul 2".De asemenea, potrivit HCNSU nr. 49/13 octombrie 2020, in localitatile cu incidenta peste 3/mia de locuitori masca devine obligatorie si in toate spatiile publice deschise, activitatea la interior in restaurante/cafenele/ cinematografe se sisteaza, iar evenimentele/concertele/spectacolele sunt interzise. In cazul restaurantelor si cafenelelor este permisa activitatea tip catering/delivery si servirea in spatii deschise cu respectarea normelor sanitare.