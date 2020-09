Cum a ajuns Romania la peste 4.000 de decese in randul pacientilor COVID. Peste un sfert din acestea au fost in ultima luna

In urma cu o luna de zile, pe data de 9 august, erau inregistrate 2.700 de decese, ceea ce inseamna ca peste 1.300 de pacienti Covid si-au pierdut viata in aceasta perioada, adica mai mult de 25% din totalul acestora.In ultimele sapte zile au fost raportate 297 de decese, ceea ce reprezinta 7% din totalul persoanelor ce si-au pierdut viata in aceasta pandemie in tara noastra. In ultimele zece zile totalul deceselor a fost de 440, reprezentand aproape 11% din acest total.Cel mai ridicat numar al pacientilor care si-au pierdut viata in urma infectiei cu noul coronavirus a fost in data de 1 septembrie, atunci cand au fost anuntate 60 de decese. Bilantul de astazi, miercuri 9 septembrie, este al doilea cel mai ridicat bilant zilnic dupa cel din 1 septembrie.In ultimele 30 de zile doar in alte trei zile a fost inregistrat un numar mai ridicat de decese decat cel de astazi. In 13, 25 si 26 august, atunci cand au fost raportate 53, 58 si 54 de noi decese.Reamintim ca in prima faza a pandemiei cel mai ridicat numar de noi decese fusese inregistrat in 15 aprilie, atunci cand 40 de persoane si-au pierdut viata.Spre comparatie, in ultimele 30 de zile, in niciuna dintre zile nu a fost inregistrat un numar mai mic de 30 de noi decese, in 19 si 29 august fiind inregistrate 32 de noi decese, cele mai scazute bilanturi zilnice. Doar in 12 din ultimele 30 de zile au fost inregistrate sub 40 de decese zilnice.Pe de alta parte, incepand cu data de 1 septembrie s-a inregistrat o scadere constanta a numarului de pacienti internati la sectiile de Terapie Intensiva. De la un maxim de 522 de pacienti internati la ATI la inceputul lunii septemebrie, numarul acestora a ajuns astazi, 9 septembrie la 459.