Cum a fost modificat proiectul de lege privind carantina, fata de varianta propusa de Guvern

In varianta legii care a fost trimisa Senatului spre dezbatere si adoptare, definitia carantinei a fost completata.In forma propusa de Guvern, carantina persoanelor era "masura de prevenire a raspandirii bolilor infectocontagioase, constand in separarea fizica a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent patogen, de alte persoane, in spatii special desemnate de catre autoritati , la domiciliu sau in locatia declarata de catre persoana carantinata".In varianta adoptata de Camera Deputatilor, carantina inseamna "masura de prevenire a raspandirii bolilor infectocontagioase, constand in separarea fizica a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent patogen, de alte persoane, in spatii special desemnate de catre autoritati, la domiciliu sau in locatia declarata de catre persoana carantinata stabilita prin decizie motivata a Directiei de Sanatate Publica pentru fiecare persoana identificata, decizie care va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei carantinate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege".De asemenea, a fost completata definitia "izolarii". In forma adoptata de Camera Deputatilor, izolarea este "masura care consta in separarea fizica a persoanelor afectate de o boala infectocontagioasa sau a persoanelor purtatoare ale unui agent patogen, la domiciliu sau intr-o unitate sanitara, in vederea monitorizarii starii de sanatate si/sau aplicarii unui tratament pe baza consimtamantului persoanelor si numai daca acest tratament se impune, in scopul vindecarii si reducerii gradului de contagiozitate".Carantina bunurilor ramane cu aceeasi definitie, respectiv: "masura de prevenire a raspandirii bolilor infectocontagioase, prin care se urmareste separarea bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau altor bunuri posibil a fi contaminate".Carantina zonala a ramas in forma propusa de Executiv, respectiv: "masura de prevenire a raspandirii bolilor infectocontagioase, prin care se urmareste separarea fizica a persoanelor si activitatilor, inclusiv limitarea circulatiei, dintr-un perimetru afectat de o boala infectocontagioasa, de perimetrele invecinate, astfel incat sa se previna raspandirea infectiei sau contaminarii in afara acestui perimetru".In ceea ce priveste "riscul iminent", Camera Deputatilor a stabilit ca este "amenintare imediata sau probabilitatea ridicata de aparitie si raspandire a unui agent patogen in populatia umana care poate avea un impact grav asupra sanatatii si vietii omenesti". Definitia este mai putin cuprinzatoare decat cea pe care o oferise initiatorul legii.Guvernul vorbea, in varianta propusa si despre " eveniment neobisnuit sau neasteptat - manifestarea unei boli infectocontagioasesau o situatie care creeaza un potential pentru aparitia uneiboli infectocontagioase sau unei expuneri la un agent biologic necunoscut". Deputatii au eliminat aceasta definitie din cuprinsul legii.In plus, deputatii au modificat definitia persoanei bolnave. In acceptiunea acestora, bolnavul este "persoana care sufera de o boala infectocontagioasa sau care prezinta la examenul medical clinic obiectiv semnele sau simptomele caracteristice bolii, astfel susceptibile de a constitui un risc epidemiologic sau biologic". In varianta Guvernului, bolnav este condiderat "persoana care persoana care sufera de o boala infectocontagioasa sau care este afectata de o suferint fizica susceptibila a constitui un risc epidemiologic sau biologic pentru sanatatea publica".Executivul si Camera Deputatilor au vazut diferit si definirea notiunilii de "suspect de a fi infectate sau contaminate". Forma trimisa la Senat prevede "suspect de a fi infectat sau contaminat - acea persoana sau bun considerat ca fiind expus sau posibil expus unui risc epidemiologic sau biologic si care poate constitui o sursa de raspandire a bolii".In plus, in forma actuala a legii se vorbeste despre "persoana suspecta", respectiv cea care "provine din zona in care exista epidemie, risc epidemiologic, cu un agent patogen, pe perioada de incubatie, in baza dovezilor stiintifice sau persoana care a intrat in contact direct cu o persoana infectata sau bunuri contaminate cu agentul patogen, pana la trecerea perioadei de incubatie sau aparitia semnelor sau simptomatologiei clinice sau paraclinice a bolii". Aceasta definitie nu exista in varianta de lege a Executivului.Legea prevede si posibilitatea ca un medic - daca constata risc de raspandire a bolii - sa decida izolarea unei persoane in unitatea medicala. Camera Deputatilor a completat aceasta prevedere si a specificat ca acest lucru se face pentru maxim 24 de ore, iar decizia va contine mentiuni cu privire la data si emitentul actului, numele si datele de identificare ale persoanei izolate, durata masurii si calea de atac prevazuta de lege.Deputatii au mai prevazut in lege ca "autoritatile publice centrale sau locale au obligatia de a asigura necesarul de hrana, tratament, precum si livrarea acestora pentru persoanele aflate in carantina sau izolare la domiciliu, in conditiile in care persoanele se afla in imposibilitatea de a-si asigura procurarea acestora. Cheltuielile ocazionate vor fi suportate din bugetul Ministerului Sanatatii".De asemenea, potrivit legii, ordinele Comandantului actiunii la nivel national se aplica de indata de autoritatile competente, dar orice decizie a acestuia poate fi contestata "de catre orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim si care se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru anularea actului". Contestatia poate fi depusa in termen de cinci zile.Legea fost adoptata, joi seara, de Camera Deputatilor, cu 266 de voturi "pentru".