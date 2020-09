Cum a fost pacalit statul roman de doua firme din Coreea si Elvetia cu patru milioane de euro. Companiile trebuiau sa livreze 400 de ventilatoare pentru bolnavii de COVID-19

Guvernul a dat in judecata companiile de la care urma sa primeasca ventilatoarele

Ventilatoarele trebuiau sa asigure aerul bolnavilor inca din luna mai

Este vorba despre doua firme din Coreea de Sud si Elvetia. Acum, Guvernul se chinuie sa recupereze banii platiti, insa reprezentantii acestora sunt greu de gasit.Potrivit Digi 24 , niciun reprezentant al firmei din Elvetia nu a putut fi gasit de autoritatile romane, nici la telefon, nici prin fax, nici prin e-mail. Surse guvernamentale sustin ca aceste companii ar fi de fapt paravan pentru alte companii chineze. Banii incasati de acestea ca avans sunt bani europeni, nu din bugetul statului.Autoritatile au deschis doua actiuni civile pentru recuperarea banilor de la firma Medi Consulting din Coreea de Sud si de la GSC Consulting and Management AG din Elvetia.Medi Consulting Korea fi trebuit sa livreze partii romane 400 de ventilatoare pana la mijlocul lunii iunie. IGSU a platit un avans de 2.451.000 de dolari, bani pe care acum incearca sa ii recupereze.Curtea de Conturi a descoperit insa ca una dintre cauzele "tepei" este negocierea unui contract total dezavantajos pentru autoritatile romane. Adica Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta "a fost obligatcu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un alt acord cadru avand ca obiect achizitionarea produselor care fac obiectul acordului-cadru pentru satisfacerea aceleiasi necesitati care a dus la organizarea procedurii de negociere fara publicare, respectiv pentru cantitatea prevazuta de maxim 400 de ventilatoare medicale".De la GSC Consulting and Management AG Elvetia, IGSU cumparase 250 de ventilatoare, pentru care a platit avans 1.9 milioane de euro, din suma totala de 6.450 000 de euro.Pe 27 aprilie 2020, premierul Ludovic Orban spunea ca in aproximativ doua saptamani vor ajunge in tara 400 astfel de aparate care sa fie folosite in spitale."Avem nevoie de cel putin 2.000 de ventilatoare ca sa putem face fata oricarei situatii. Deja pot sa va spun ca dupa o perioada in care a fost extrem de dificila achizitia de ventilatoare pe piata, suntem in situatia in care avem garantia ca vor veni in Romania intr-un orizont de timp de 15 zile 400 de ventilatoare nou achizitionate.Este vorba despre cele 200 de ventilatoare care ne vin din SUA si ca urmare a discutiei dintre presedintele Klaus Iohannis si presedintele Trump.Mai avem contractate 200 de ventilatoare din Coreea de Sud, care vor veni in tara", a spus prim-ministrul Orban, la acea data, conform Digi 24 Pe 11 iunie, autoritatile anuntau ca Romania a receptionat joi primele 100 de ventilatoare medicale dintr-un lot de 200 de ventilatoare produse in Statele Unite, in urma unei exceptii pe care guvernul american a facut-o dupa o convorbire telefonica pe care presedintii Donald Trump si Klaus Iohannis au avut-o in luna aprilie, potrivit Calea Europeana Citeste si: