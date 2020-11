Cum a ramas Vrancea singurul judet "verde" de COVID

Doar comuna Soveja din Vrancea are incidenta de peste 3 la mie. Ghorghita Berbece, prefectul judetului Vrancea, sustine ca nu are neaparat o reteta a succesului. El nu a putut spune cate teste se fac zilnic in judet."Nu putem vorbi neaparat de un secret al succesului, este vorba despre munca foarte multa. Nu putem vorbi despre o capacitate de testare, pentru ca acum teste fac aproape toate unitatile medicale. In dotarea DSP Vrancea avem un PCR de capacitate mare si facem 200-250 teste zilnic, avem si la spital PCR, in mediul privat se fac teste, cam 4-500 teste pe zi banuim. Vorbim despre o proportie de 15-20% care inca nu au inteles ca trebuie sa se conformeze, nu au inteles ca pot fi un risc la adresa semenilor", spune prefectul.Potrivit ultimei raportari a GCS, 57 noi cazuri Covid-19 au fost raportate in Vrancea.Citeste si: