Noile tulpini si vaccinul contra COVID-19. De ce este atat de importanta proteina Spike

Cu toate ca Pfizer si Moderna au dat asigurari ca vaccinurile lor sunt eficiente, Africa de Sud a suspendat vaccinarea cu AstraZeneca , sustinand ca nu ofera un nivel suficient de ridicat de protectie impotriva mutatiei.Radu Tincu, medic la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Floreasca, din Bucuresti, a explicat, pentru Ziare.com, de ce este atat de important ca proteina Spike sa nu se modifice in timp, astfel incat vaccinurile sa fie eficiente in continuare, dar a vorbit si despre noile tulpini care apar.Radu Tincu sustine ca nu se poate spune inca, cu certitudine, ca vaccinul AstraZeneca nu ar fi util in lupta cu mutatia COVID-19 care a aparut in Africa de Sud. El explica ca nu exista unanimitate pe studii. Totusi, spune el, exista o situatie aparte in privinta a doua vaccinuri care urmeaza sa fie autorizate, si anume Novavax si Jhonson&Jhonson."In studiile facute in Europa si Statele Unite ale Americii, Novavax si Jhonson&Jhonson au o eficienta de 70-80%. In studiile din Africa de Sud, eficienta lor este de 55-60%. Diferenta se justifica prin faptul ca in Africa de Sud varianta virala dominanta este cea mutanta si atunci eficienta lor s-a dovedit mai mica.Asta arata ca, cu cat virusul se modifica, cu atat exista riscul ca el sa nu mai raspunda la anticorpii produsi in urma vaccinarii. Pe de alta parte, multe studii ridica ipoteza conform careia in cazul acestor variante noi, chiar daca sunt sensibile la anticorpi, e nevoie de o cantitate mai mare de anticorpi ca sa fie neutralizat virusul", explica Radu Tincu.Cu alte cuvinte, medicul spune ca tulpinile noi devin mai rezistente si ca este nevoie de o cantitate mai mare de anticorpi ca sa fie neutralizate.Proteina Spike joaca un rol crucial, iar Radu Tincu explica care este rolul ei si cum incearca vaccinurile sa o atace."Proteina Spike este proteina cu care virusul adera de suprafata celulelor umane. Ea ii da virusului posibilitatea de a intra in celula si de a ne infecta. Anticorpii produsi vin ca niste mansoane si blocheaza proteina. In momentul in care virusul are blocate toate proteinele de suprafata de anticorpii nostri, nu mai poate sa se ataseze de celule, deci nu le mai poate infecta", explica Radu Tincu.Medicul spune ca proteina Spike a suferit cateva modificari in privinta structurii, dar ca este in continuare prezenta pe suprafata virusului si ca anticorpii produsi inca pot neutraliza aceasta proteina de suprafata."Este pe principiul lacat-cheie. Proteina este lacatul, anticorpii sunt cheia. Ca sa se poata neutraliza, trebuie sa se potriveasca cheia la lacatul respectiv. Cu cat proteina se modifica si isi schimba structura, cu atat aceasta cheie pe care o avem acum, a anticorpilor, este din ce in ce mai greu de folosit", adauga Radu Tincu.Campania de vaccinare contra COVID-19 din Romania pare sa mearga foarte bine, tara noastra fiind pe locul 14, la nivel global.Radu Tincu sustine ca este mai degraba "putin speriat" de cum decurge campania la nivel global si sustine ca, cu cat perioada de imunizare o sa fie mai lunga, cu atat exista un risc mai mare ca virusul sa se modifice si "sa scape de apararea noastra imunitara"."Dozele de vaccin nu au fost livrate asa cum s-a promis, iar pe de alta partee aceste variante virale apar foarte repede si ele nu fac altceva decat sa incerce sa scape de sistemul nostru imunitar", declara Radu Tincu.Radu Tincu a explicat ca, in cazul in care campania de vaccinare se prelungeste prea mult , virusul nu face decat sa ajunga in corpul cat mai multor oameni, unii imunizati prin boala, altii prin vaccinare, altii neimunizati, iar astfel aduna informatii despre modalitatea in care incercam sa ne aparam de el."Exista in populatie persoane imunizate prin boala, imunizate prin vaccin si persoane neimunizate. Virusul se tot muta de la unii la altii si nu face decat sa capete informatii despre fiecare sistem imunitar si, astfel, sa dezvolte rezistenta impotriva anticorpilor pe care ii avem", mai spune Radu Tincu.Referitor la imunizarea prin boala versus cea prin vaccinare, medicul a spus ca s-a observat ca nivelul anticorpilor pe care ii dezvoltam dupa vaccin este mai mare decat cel obtinut dupa imbolnavire tocmai fiindca raspunsul nostru imunitar este mai intens in primul caz.