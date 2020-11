Pasii pe care ar trebui sa ii urmeze Romania pentru a pregati vaccinarea anti-COVID-19 si ce dificultati pot sa apara. Explicatiile unui expert in Sanatate

Pasii spre vaccinare

Transportul vaccinului

Campaniile pro vaccinare

Unii medici refuza vaccinarea anti-COVID

Marius Geanta, presedintele Centrului de Inovatie in Medicina, a explicat pentru Ziare.com care sunt pasii pe care trebuie sa-i urmeze Romania pentru vaccinarea impotriva virusului SARS-CoV-2, daca vor avea succes campaniile pro vaccinare, dar si ce dificultati exista."Primul pas estepentru utilizarea de urgenta a vaccinului, din partea Agentiei Europene a Medicamentului. Cu mare probabilitate, acest moment va fi pe parcursul lunii decembrie.In baza contractului desemnat de Comisia Europeana si producatori, Romania va avea un numar de doze alocat, iar primele doze vor ajunge la noi in tara in perioada decembrie 2020 - ianuarie 2021.Aceste doze vor fi folosite pentrugrupurilor vulnerabile (personal medical si alte categorii, asa cum le va defini fiecare stat in parte), urmand ca ulterior vaccinarea sa se extinda catre populatia generala, in baza indicatiei din rezumatul caracteristicilor produsului.Provocarile sunt importante si tin, in special, de capacitatea limitata a sistemului de sanatate publica si de procentul majoritar, in acest moment, al celor care, dintr-un motiv sau altul, nu sunt decisi sau chiar refuza ferm sa se vaccineze", a explicat medicul."Primele vaccinuri, bazate pe tehnologia ARN mesager, presupun(-70 de grade, respectiv -20 de grade), ceea ce reprezinta o provocare logistica. Fiind produse biologice, vaccinurile sunt extrem de sensibile la modificarile de temperatura, de aceea este importantaDin acest punct de vedere, companiile producatoare ofera solutii inclusiv pentru transportul si manipularea dozelor in aceste conditii speciale de temperatura. Probabil vaccinurile din generatia a doua si a treia vor avea mai putine limitari din acest punct de vedere", a adaugat Marius Geanta."Romania nu se poate lauda cu campanii de succes pentru vaccinare, iar esecul campaniei de vaccinare anti-HPV reprezinta probabil cel mai vizibil moment.fara o campanie de comunicare initiata timpuriu (inainte de aprobarea vaccinului), continua (pentru urmatorii ani), tintita pe grupuri populationale bine stratificate din punct de vedere psiho-social (cu mesaje personalizate), mixand comunicarea stiintifica si comunicarea bazata pe emotie, care sa implice atat autoritatile publice, cat si mediul privat si organizatiie non-profit, si care sa aiba purtatori de mesaj multipli si relevanti pentru fiecare categorie de public in parte", a mai spus medicul.Ministerul Sanatatii a cerut angajatilor de la stat, in special medicilor, sa spuna daca sunt de acord sau nu cu imunizarea. Unii dintre ei au refuzat, se pare, fara sa indice vreun motiv anume. Vaccinul anti-COVID va fi gratuit pentru cadrele medicale, dar imunizarea nu va fi obligatorie.Astfel, doar 65% din cele 1.400 de persoane care lucreaza la Spitalul Colentina din Capitala au spus ca sunt de acord cu vaccinarea anti-COVID, potrivit managerului spitalului Colentina, Remus Mihalcea."Din nefericire, am constatat pe parcursul pandemiei ca unele dintre teoriile conspiratiei sau unele aberatii medicale au fost sustinute si chiar amplificate de unii reprezentanti ai corpului medical, contribuind astfel la consolidarea analfabetismului functional medical in cadrul unor categorii mari de populatie. Acest analfabetism functional medical influenteaza major sanatatea publica si va fi un factor determinant pentru durata pandemiei. Decizia de a te vaccina este individuala, iar asteptarea mea este ca medicii sa-si foloseasca la maximum cunostintele stiintifice, in acest scop", a explicat medicul Marius Geanta.Citeste si: De ce unii medici refuza vaccinarea anti-COVID: "Unii spun ca au anticorpi, altii nu vor pur si simplu" Citeste si: De ce medicul Monica Pop refuza vaccinarea anti-COVID: "Daca faceti leucemie, Doamne fereste!, dupa vaccinul asta?!" Totodata, potrivit unui sondaj efectuat in perioada 25 septembrie - 16 octombrie, peste 38% dintre romani declara ca nu s-ar vaccina impotriva COVID-19. Sondajul a fost realizat de Centrul de Cercetari Sociologice Larics (CCSL).Citeste si: Cinci mituri legate de vaccinul anti-COVID, demontate de un medic si cercetator roman renumit