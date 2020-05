Cum arata declaratia pe propria raspundere pentru deplasarea in afara localitatii

Ziare.

In schimb, deplasarea in afara localitatii va fi permisa doar pentru anumite motive si se va face pe baza unui nou tip de declaratie.Decizia a fost luata in Comitetul pentru Situatii Speciale de Urgenta, care a stabilit regulile ce trebuie respectate in timpul celor 30 de zile de stare de alerta Asadar, iata care sunt motivele pentru care va puteti deplasa in afara localitatii:Deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;Deplasarea in scop umanitar sau de voluntariat;Deplasarea pentru realizarea de activitati agricole;Deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de catre producatorii agricoli;Deplasarea pentru ingrijirea sau administrarea unei proprietati din alta localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;Deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri in centrele de tratament;Deplasarea din alte motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copiilor/membrilor de familie, ingrijirea unei rude/afin sau persoana aflata in intretinere, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati, decesul unui membru de familie;Deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta;Deplasarea pentru activitati recreativ-sportive individuale desfasurate in aer liber (ciclism, drumetie, alergare, canotaj, alpinism, vanatoare, pescuit si altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.Deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un numar limitat de persoane si respectarea regulilor de distantare sociala;Deplasarea pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de intretinere a vehiculelor, activitati care nu pot fi efectuate in localitatea de domiciliu.