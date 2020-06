Cum au reusit autoritatile din Timis si Arad sa tina sub control epidemia de coronavirus. Medicul Musta: "Populatia a inteles ca batalia se castiga in afara spitalului"

Ziare.

Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a explicat care au fost cauzele pentru care Timisul a fost in topul judetelor cu cazuri de COVID la inceputul pandemiei., a explicat doctorul Musta, potrivit caruia in Timis, batalia a fost castigata pana acum in afara spitalului datorita respectarii regulilor de prevenire a infectiilor., a declarat medicul Virgil Musta.Judetul Arad a fost, de asemenea, la inceputul pandemiei un focar de infectie, aflandu-se in topul judetelor din punct de vedere al cazurilor de COVID-19. In ultima luna, la Arad s-au inregistrat doar 10 cazuri noi., a declarat seful DSP Arad, Horea Timis.Acesta a mai spus ca pandemia este tinuta sub control in judetul Arad printr-un "stres continuu pe sectorul medical prin controale"., a declarat seful DSP Arad.