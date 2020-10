Confesiunile medicilor care lucreaza cu bolnavii de COVID-19. "Multi pacienti te implora sa-i ajuti. Simt ca nu le ajunge oxigenul si au obosit"

Teama de infectare si disperarea bolnavilor

Mortalitatea pacientilor care ajung la terapie intensiva, intre 50 si 80%

Criza locurilor disponibile din spitale

Reporterii Ziare.com au luat legatura cu Radu Tincu, medic primar in cadrul sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului de Urgenta Floreasca, din Bucuresti, Mihnea Hurmuzache, medic infectionist la Spitalul de Boli Infectioase Iasi, si cu Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase Iasi, pentru a afla cum decurge o zi din viata lor la spital, care sunt cele mai mare provocari si ce ii afecteaza cel mai mult.Radu Tincu enumera mai multe obstacole cu care a fost nevoit sa se obisnuiasca, cum ar fi purtarea combinezoanelor ore intregi sau efectuarea anumitor interventii, cum ar fi montarea unui caterer, in conditii extrem de dificile."Este foarte dificil faptul ca trebuie sa ramanem imbracati perioade lungi de timp cu acele combinezoane, cu mastile de inalta protectie, cu vizierele, in conditiile in care in terapia intensiva sunt necesare anumite manevre, cum ar fi montarea unor catetere, sau chiar si procesul de intubatie, trebuie sa ai o vizibilitate foarte buna. De multe ori, ochelarii si viziera se pot aburi si atunci capacitatea de a vedea este afectata. Se poarta greu timp de 4-6 ore aceste combinezoane. De asemenea, un alt element dificil il reprezinta efectuarea unor investigatii care necesita transportul pacientul pentru ca sunt extrem de sensibili la tot ceea ce inseamna modificari ale parametrilor de respiratie. Chiar prin modificarea pozitiei corpului pot sa apara fenomene de scadere a oxigenarii, doar intorcandu-i de pe o parte pe alta, astfel ca trebuie lucrat extrem de prudent si de delicat cu acesti pacienti", explica Radu Tincu.Medicul mai spune ca starea pacientilor se poate degrada extrem de rapid, ceea ce pune o presiune uriasa asupra lor."Degradarea foarte rapida pune o presiune uriasa. Sunt pacienti care vorbesc cu tine, care au o stare generala acceptabila si care, in decurs de cateva minute, pot sa necesite intubatie si respiratie mecanica. Cred ca este unul dintre cele mai parsive aspecte ale acestei boli. Sunt pacienti care vor avea nevoie de intubatie in urmatoarele minute si nu poti sa anticipiezi acest lucru", mai spune Radu Tincu.Doctorul vorbeste si despre o teama normala, si anume cea de infectare, dar uneori prudenta trece pe locul doi in incercarea de a salva viata pacientului."In primul rand, este impactul psihologic ca te poti contamina, de aceea suntem extrem de prudenti. De multe ori, suntem tentati sa ne grabim in incercarea de a salva pacientul. Tocmai de aceea se creeaza echipe ca sa nu pierdem timpul imbracandu-ne si dezbracandu-ne. Ne impartim si lucram 3-4 ore tocmai pentru a putea sa suportam echipamentul sis a mai putem sa mergem la toaleta, sa bema pa. Imbracat asa, nu poti sa mai faci absolut nimic, doar sa stai cu pacientii", mai declara Radu Tincu.Cadrele medicale sunt, in permanenta, printre oameni care sufera, care le cer ajutorul, dar nu sta in puterea lor sa le aline de fiecare data suferinta."Sunt pacienti care inca nu sunt intubati, care respira cu dificultate si care iti cer ajutorul. De multe ori, acesti pacienti vorbesc cu tine te implora sa ii ajuti, simt ca nu le ajunge oxigenul si au obosit sa faca acest efort respirator", povesteste Radu Tincu.Sansele de a supravietui ale pacientilor care ajung la terapie intensiva sunt foarte mici, mortalitatea fiind foarte ridicata."Exista o statistica a pacientilor care ajung in terapie intensiva, mortalitatea este undeva intre 50 si 80%. Asta inseamna ca, in perspectiva cea mai optimista, din 10 pacienti 5 vor scapa si 5 isi vor pierde viata", spune medicul.Locurile libere sunt din ce in ce mai putine, inexistente in anumite spitale. Dar aceasta nu este singura problema. Chiar daca se amenajeaza spatii, chiar daca se achizitioneaza aparatura necesara, tot lipsesc medicii."Pentru zonele de focar, cum este si Bucurestiul, capacitatea spitalelor este depasita. Aproape zilnic in sectiile dedicate pacientilor cu covid nu sunt locuri disponibile. Pacientii asteapta sa se elibereze un loc in terapie intensiva, iar cand asteptarea nu mai este posibila din cauza starii de sanatate a pacientilor, ei sunt transferati in alte spitale din tara.S-a discutat foarte mult de cresterea capacitatii infrastructurii sectiilor de terapie intensiva. Acest lucru sigur s-a mai imbunatatit, dar nu acesta este elementul unic. Problema este ca toate aceste sectii trebuie sa fie suplimentate cu personal medical. Personal medical care nu exista. Faptul ca s-a apelat la detasarea unor medici din spitalele generale in spitalele covid arata deficitul foarte mare de personal si, din pacate, aceasta detasare nu poate continua la nesfarsit pentru ca si spitalele generale trebuie sa trateze alti bolnavi, care au alte boli decat coronavirus ", concluzioneaza Radu Tincu.Mihnea Hurmuzache povesteste ca garzile au devenit "un cosmar" si puncteaza un fenomen care le ingreuneaza substantial munca medicilor in ultima perioada, si anume birocratia impusa."In ultima saptamana, garzile au devenit un cosmar pentru noi. Realmente un cosmar din cauza fluxului extraordinar de mare de persoane care vin la spital nu in scopul de a fi internate. 80% vin ca sa completeze doua hartii prin care solicita sa stea acasa. Pe varianta online, isi trimit buletinul de analiza pozitiv, isi trimit copia cartii de identitate la directia de sanatate publica, la medicul de familie si li se poate da concediu medical, ca de fapt de asta vin ei. Deci aici este drama pe care o traim noi, este o drama a unei aglomeratii, a unei agitatii si a unei stari de spirit care este din ce in ce mai exploziva. Aici legislatia trebuie modificata in mod clar pentru ca oamenii astia vin la spital pe jos, cu mijloace de transport in comun, se intorc acasa, intra in contact cu altii.Ieri au fost in Iasi 193 de cazuri noi. Va puteti inchipui ce foiala, ce du-te vino de oameni, de ambulante. Deci garzile au devenit un motiv pentru care, din punct de vedere psihologic si fizic, personalul medical, mai devreme sau mai tarziu, o sa cada", explica Mihnea Hurmuzache.Medicul aminteste si de un ajutor important pe care il are in perioada aceasta din partea medicilor rezidenti, fara de care, spune el, "nu ar putea sa plece niciodata acasa"."Muncim si cate 32 de ore la rand daca avem o garda si serviciul de a doua zi, pana terminam toata treaba. Un ajutor enorm il avem din partea medicilor rezidenti. Daca medicii rezidenti nu ar exista, noi nu am avea posibilitatea sa mai plecam vreodata acasa. Nici macar o ora. Deci, cu ajutorul lor, cu toata hartogaraia asta, partea asta birocratica care nu are nicio legatura cu medicina", declara Mihnea Hurmuzache.Carmen Dorobat atrage atentia asupra unui aspect pozitiv foarte important, si anume familiarizarea cu boala."Impactul emotional, in momentul acesta, e mult scazut fata de ce era la inceput pentru ca ne-am obisnuit, am inceput sa punem diagnosticul de la usa, ca atunci cand lucram cu rujeole si cu rubeola. Am inceput sa preconizam cand ceva nu merge bine inainte de a avea analize de laborator, am inceput sa ne dam seama ca testul nu va fi pozitiv nici a doua, nici a treia oara, in functie de evolutia pacientului. Adica, cu alte cuvinte, am inceput sa simtim aceasta boala", explica Carmen Dorobat.Ea mai spune ca, din pozitia de manager de spital, cea mai complicata sarcina este organizarea privind paturile libere."Pentru mine, ca manager, cel mai greu e sa fac activitatea de organizare privind paturile libere, cu intercomunicarea cu toate autoritatile locale, cu directia de sanatate publica, cu spitalul suport, sa anticipez numarul de infectari ca sa stiu cate persoane vor fi in spital", declara medicul.