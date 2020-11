Cum deosebim mastile neconforme de cele bune. Presedintele ANPC: "E destul de greu pentru clientul obisnuit sa-si dea seama"

Retrase de la vanzare

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor spune ca e dificil pentru clientul obisnuit sa-si dea seama care masti sunt neconforme si ca acest lucru intra in responsabilitatea agentilor economici care le vand. Intr-o singura luna de controale, ANPC a oprit de la vanzare, temporar sau definitiv, peste 30 de milioane de masti, relateaza Digi 24. In plus, ANPC a initiat un proiect de act normativ care va interzice vanzarea mastilor textile sub denumirea de "masti de protectie". Aceste produse se vor numi "acoperitoare faciala de utilizat in colectivitate".Mastile neconforme care sunt retrase temporar de la vanzare sunt masti care au deficiente minore - de exemplu, nu sunt etichetate corect, a explicat Eduardt Cozminschi, presedintele ANPC, pentru sursa citata. Dupa aplicarea unei etichete corecte, mastile se intorc pe raft si pot fi vandute.Mastile neconforme care sunt retrase definitiv de la vanzare sunt acelea care nu respecta normele de calitate (de exemplu, capacitatea lor de filtrare nu este certificata de un organism autorizat pentru acest lucru in Europa), explica presedintele ANPC. Acestea nu se pot intoarce la vanzare.Intrebat cum poate sti cumparatorul ce masca sa aleaga de pe raft, Eduardt Cozminschi a raspuns ca "e destul de greu pentru clientul obisnuit sa-si dea seama", din cazuza multiplelor elemente care trebuie trecute pe etichete.El spune ca este reponsabilitatea vanzatorului sa se asigure ca mastile respecta normele de etichetare si de calitate pentru a putea fi vandute si, daca vrea, se poate adresa ANPC pentru a obtine informatiile necesare.