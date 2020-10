Cum explica directorul de la "Victor Babes" noile recorduri dramatice de cazuri COVID: "A crescut capacitatea de testare si nu se respecta masurile impuse"

"Daca testam mai mult, este normal ca numarul persoanelor depistate sa creasca la randul sau", considera Emilian Imbri."Am ajuns la acest record pentru ca nu se respecta masurile impuse. Asta se intampla. Au fost multe masuri restrictive care doar au fost anuntate. Pentru ca ele sa aiba efecte lumea trebuie sa le si respecte.Pe de alta parte, s-a anuntat de ieri ca a crescut capacitatea de testare prin deschiderea a 18 centre de testare. In momentul de fata capacitatea de testare a Romaniei a ajuns la 40.000 de testari pe zi. Ieri au fost 27.000 de teste, daca astazi sunt 40.000 este firesc sa creasca numarul celor depistati. Este un procent care se respecta. Daca maine vor fi 50.000 de teste am putea avea 8.000 de cazuri. Asta nu este o surpriza", a precizat mediul Emilian Imbri, citat de B1 TV. Acesta a atras atentia ca este importanta cresterea capacitatii de testare pentru ca numarul cazurilor raportate nu reflecta numarul cazurilor reale nedepistate existente in societate."Expertii spun ca o persoana infectata transmite boala la inca trei sau ca daca avem un numar de 4.000 de cazuri intr-o zi, ar trebui sa ii inmultim cu 10, asa cum spunea profesorul Alexandru Rafila. Acesta ar fi de fapt raportul luat in calcul de OMS. Daca noi avem 6.000 de imbolnaviri, probabil ca undeva prin tara circula 60.000 de oameni care sunt purtatori. Din numarul acesta, de 6.000 de cazuri, socotiti procentul de pana la 5% care vor ajunge in terapie intensiva", a mai precizat Emilian Imbri."Sistemul de sanatate rezista. Este o crestere fireasca, asteptata si anuntata din timp. Sistemul rezista pana se umple tot sistemul. Mai dureaza pana ajungem acolo. Cine nu rezista? Persoanele care lucreaza in sistem. Cand o sa inceapa sa se imbolnaveasca doctorii, deja o sa avem o mare problema pentru ca nu o sa mai aiba cine sa acorde asistenta," spune Imbri.Romania a depasit, joi, pragul de 6.000 de infectari zilnice cu noul coronavirus . Potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, la nivel national au fost confirmate 6.481 de noi imbolnaviri. 868 de pacienti diagnosticati cu COVID-19 sunt internati, in acest moment, in sectiile de terapie intensiva, de asemenea un numar-record. Totodata, autoritatile anunta ca de miercuri pana joi au decedat 83 de persoane infectate cu coronavirus.