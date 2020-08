Cum functioneaza cu exactitate tratamentul cu plasma covalescenta pentru bolnavii de COVID-19: "Este o simpla perfuzie"

Plasma ar putea fi administrata si in scop profilactic

Tratamentul in sine nu este complicat. Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul "Matei Bals" din Capitala, a explicat pentru Ziare.com procedura de administrare a plasmei covalscente."Este o manevra medicala foarte simpla. Este o simpla perfuzie. Insa din cauza ca sunt foarte putini donatori, aceasta se foloseste doar in cazul pacientilor aflati in stare critica. Ei sunt singurii care primesc acest tratament pentru ca in cazul lor trebuie aplicate mai multe terapii in incercarea de a-i salva", a explicat medicul Marinescu.Conform datelor Ministerului Sanatatii, pentru tratamentul unui pacient in stare grava ar fi necesare doar trei pungi cu plasma.El a mai precizat ca in prezent nu se poate face o statistica exacta in ceea ce priveste sansele de vindecare a pacientilor tratati cu plasma deoarece la in cazul lor (cei in stare grava) se aplica mai multe terapii.Medicul Adrian Marinescu a mai spus ca daca ar fi suficienta plasma, aceasta ar putea fi aplicata si in tratamentul bolnavilor cu forme usoare si chiar ar putea fi aplicata si medicilor care ingrijesc bolnavii de COVID-19, in scop profilactic.Si medicul Virgil Musta, seful sectiei de boli infectioase a Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, sustine ca plasma ar trebui data ca tratament profilactic."Studiile clinice arata ca este un tratament care este bun daca este dat in timp util, nu in formele foarte avansate ale bolii. Se pare ca evolutia pacientilor in urma terapiei cu plasma este favorabila, iesind din starea critica.Un factor de evolutie severa a bolii este numarul mare de virusi care intretin inflamatia. Prin acest mecanism, se neutralizeaza virusii si se pot tine sub control procesele patogenice date de inflamatie", spune doctorul Virgil Musta pentru Radio Europa libera Insa trebuie stiut faptul ca plasma nu face minuni. Nu in toate cazurile administrarea acesteia duce la o vindecare.In prezent, potrivit datelor furnizare de Ministerul Sanatatii, plasma se va administra doar pacientilor critici confirmati cu COVID-19 (prin metoda RT-PCR), cu varsta de cel putin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de plasma convalescenta prin semnarea consimtamantului informat si care se incadreaza in urmatoarele criterii:a) Se afla intr-o sectie de ATI, avizata de Comisia de ATI, dintr-un spital desemnat prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, cu modificarile si completarile ulterioare;b) Prezinta o progresie rapida a unei pneumonii severe/a unor infiltrate pulmonare (> 50% in 24-48 ore), in ciuda tratamentului administrat;c) pacientii prezinta un raport presiune oxigen PO2 sub 300;d) Sunt ventilati mecanic de mai putin de 10 zile sau in pragul intubatiei si ventilatiei mecanice (dispnee severa, frecventa respiratorie ≥ 30/min, saturatie in oxigen ≤ 93% cu oxigen pe masca faciala, paCO2 > 55 mmHg la pacientii fara BPCO).Insa medicii ar aplica plasma si in tratamentul bolnavilor cu simptome mai putin grave tocmai pentru ca acestia sa nu ajunga sa faca forme grave. Insa numarul mic de donatori face acest tratament indisponibil pentru multi dintre cei infectati.Teoretic, peste 34.000 de romani ii pot salva pe pacientii de Covid-19, daca ar dona plasma. Acestia sunt pacientii declarati vindecati, conform rapoartelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica.Insa nu toti bolnavii de Covid-19 pot produce plasma utilizabila. "Cantitatea de anticorpi a unei persoane trebuie sa fie suficient de mare, pentru ca altfel se poate ca persoana sa fi trecut prin boala, dar sa fi avut putini anticorpi si atunci nu se recolteaza plasma", arata dr Virgil Musta.Plasma este acea parte lichida a sangelui care transporta prin organism proteine, nutrienti, enzime sau pur si simplu apa, prin corp. Separata de sange, ea are o culoare galbuie.ulterior, plasma cu anticorpi este folosita prin transfuzie la alti pacienti bolnavi de Covid-19, care beneficiaza astfel de anticorpii produsi deja de organismele altor pacienti.Rrcoltarea de plasma se face in doua feluri: fie este folosit un aparat special de plasmafereza, prin care plasma este separata de sange, iar trombocitele si celulele rosii sunt redate donatorului. La o astfel de donare, care dureaza circa o ora, se extrag 800 de mililitri de plasma, fie se face donarea clasica de sange, iar plasma este separata ulterior.In Romania, plasma se extrage ulterior din sangele donatorilor. In centrele de transfuzie din tara noastra, iar procedura de separare este foarte simpla.In tara noastra sunt 32 de centre in care se poate recolta plasma din sangele pacientilor vindecati. In tara noastra sunt 32 de centre in care se poate recolta plasma din sangele pacientilor vindecati. In cinci dintre acestea exista aparatura care permite extragerea de la un singur donator a trei pungi de plasma, exact cat ii trebuie unui pacient in stare critica pentru a fi salvat. Altfel, pentru tratamentul unui singur bolnav est enevoie de trei donatori.Conform datelor furnizate de Ministerul Sanatatii, la 10 august 2020 erau inregistrati peste 490 donatori, iar centrele de transfuzie sanguina au distribuit catre spitale un numar de 463 unitati de plasma de la donatori vindecati de Covid 19.Medicii au folosit astfel de terapii in cazul epidemiilor de coronavirus SARS si MERS. dar au fost efecte bune si in cazul gripei porcine, a epidemiei de H1N1 din 2008, 2009.Aceast tip de tratament a fost introdus pentru prima data la sfarsitul secolului al XIX-lea, cand fiziologul Emil von Behring si bacteriologul Kitasato Shibasaburou au descoperit ca ar putea folosi anticorpi prezenti in ser.