Trei cercetatori turci anunta ca au descoperit un spray nazal care poate ucide coronavirusul in doar un minut

Cercetari avansate in Franta

Solutia numita Genoxyn, care ar distruge complet virusul, a fost dezvoltata de prof. dr. Sehime Gulsun Temel, dr. Ahmet Umit Sabanci si dr. Cuneyt Ozakin, de la Departamentul de microbiologie medicala al Universitatii Uludag din Bursa, potrivit Daily Sabah, citat de Digi 24. Cercetatorii au colaborat cu cadre universitare din centrele Uludag si Cukurova pentru a testa efectele antimicrobiene si antivirale ale solutiei dezvoltate. Studiul a constatat ca solutia a impiedicat reproducerea bacteriilor si a virusilor.Sabanci a spus ca a facut diverse studii privind protectia impotriva bolilor inainte de inceperea pandemiei de coronavirus "Cu Cuneyt Ozakin, am aratat ca solutia are activitate antibacteriana si, dupa ce a inceput pandemia, ne-am gandit ca am putea modifica aceasta solutie pentru a contribui la lupta impotriva COVID-19, asa ca am dezvoltat acest spray si l-a trimis la teste de biocompatibilitate", a spus el.Se stia deja ca punctele de transmitere ale virusului erau gura si nasul, dar si ochii."Studiile noastre au stabilit ca solutia a ucis virusul intrat in gura si in tesutul nasului. Uciderea virusului intr-un timp scurt inseamna prevenirea intrarii acestuia in celule si reducerea numarului de virusi din organism. Daca solutia poate preveni contaminarea, va fi o solutie preventiva viabila", a explicat Sabanci.Temel a spus ca s-a demonstrat ca solutia ucide virusul intr-un minut si, cel mai important, nu afecteaza celulele epiteliale din mucoase.Ozakin a spus ca, initial, s-a testat eficacitatea antivirala a solutiei impotriva virusilor obisnuiti, dar cand a inceput pandemia, accentul s-a pus pe SARS-CoV-2.Dupa efectuarea testelor necesare, cei trei cercetatori au demonstrat ca solutia are un efect direct asupra noului coronavirus.Potrivit sursei citate, o companie franceza, Pharma & Beauty Group, va lansa curand un spray nazal capabil sa elimine mai mult de 99% din coronavirus.Bazat pe apa ionizata, cunoscuta pentru proprietatile sale antimicrobiene, acest dispozitiv medical de clasa I are un scop preventiv. Poate fi folosit dupa ce o persoana s-ar fi expus unui risc de a contacta boala, dupa calatoria cu un mijloc de transport sau mersul la cumparaturi, a declarat pentru AFP Laurent Dodet, presedintele P&B, relateaza cnews.fr. Compania de produse cosmetice din Bouches-du-Rhone explica pe pagina sa de LinkedIn, ca spray-ul sau "ajuta la prevenirea raspandirii virale, eliminarea agentilor infectiosi din cavitatea nazala si facilizarea evacuarii acestora". Testele clinice efectuate de Institutul de boli infectioase din Marsilia au concluzionat ca a eliminat mai mult de 99% din virus, in 30 de secunde.Citeste si: