Cum gestionezi o boala cronica, in pandemie

Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, subliniaza ca persoanele cu afectiuni medicale subiacente prezinta un risc crescut de complicatii si morbiditate, daca iau coronavirusul.Un raport CDC, din iunie, a stabilit ca persoanele cu afectiuni subiacente, diagnosticate cu COVID-19, au fost de sase ori mai susceptibile de a fi spitalizate si de 12 ori mai susceptibile de a muri de boala, decat cele fara afectiuni preexistente.In plus, acesti bolnavi sunt mult mai expusi la factori de risc precum abuzul de substante, izolarea sociala si dietele nesanatoase, in timpul pandemiei.Accesul la asistenta medicala a devenit, de asemenea, o problema pentru foarte multi oameni, asa-numitele "neurgente", interventii chirurgicale si tratamente, fiind intarziate, iar resursele medicale, directionate pentru a trata cazurile COVID-19.Impactul lipsei programarilor sau al amanarii tratamentelor inseamna ca unele persoane nu primesc sprijinul si ingrijirea de care au nevoie.Jurnalista Amy Mackelden, suferinda de scleroza multipla (SM), povesteste intr-un articol pentru Healthline greutatile pe care le-a intampinat cu boala sa, in vremuri de pandemie, si cum a reusit sa le gestioneze."Am experimentat acest lucru in mod direct. Ca persoana cu scleroza multipla, viata mea de zi cu zi s-a schimbat in 2020, in moduri dintre cele mai neasteptate", scrie Amy.Din 2014, de cand a fost diagnosticata cu SM, gradul "extrem de activ", a primit tratament cu un medicament care amelioreaza simptomatologia (Natalizumab) si care i-a fost administrat prin perfuzie intravenoasa, la fiecare patru saptamani. Gratie acestui tratament, progresia SM a fost oprita.Cand COVID-19 a inceput sa se raspandeasca, spitalele au fost nevoite sa-si deturneze resursele si, in consecinta, Amy nu a mai putut face perfuzia la patru saptamani, ci la opt - practic, doza necesara s-a injumatatit.Odata cu administrarea la intervale extinse, simptomele lui Amy s-au inrautatit."Am experimentat mai multa durere, spasme musculare la nivelul picioarelor si mari probleme de mobilitate - niciuna dintre acestea erau probleme semnificative pentru mine, inainte de aceste modificari in tratament", povesteste Amy.Tehnicile obisnuite cu care inainte de pandemie reusea sa-si gestioneze durerea, cum ar fi perioade prelungite de odihna si medicamente fara prescriptie medicala, au incetat sa mai functioneze."La inceput m-am intrebat daca acest lucru este cauzat de faptul ca rutina normala mi-a fost intrerupta. Curand, insa, a devenit clar ca durerile mele se inrautatesc pe masura ce perioada dintre perfuzii se prelungea. Simptome precum spasme musculare dureroase in picioare, probleme de mobilitate si dureri nervoase in brate au inceput sa se aprinda mai rau ca niciodata", scrie Amy.Acesta a fost momentul cand Amy a inteles ca trebuie sa incerce alte metode de a-si gestiona boala: bai zilnice, CBD ( canabis medicinal) si miscare usoara, chiar si atunci cand nu are chef."Cu antrenamentele de grup anulate si salile de sport inchise, majoritatea oamenilor s-a trezit facand exercitii in casele lor sau in aer liber. Inainte de COVID-19, participam la doua cursuri de fitness pe saptamana si foloseam regulat banda de alergat, la sala de sport. Stiam ca e esential sa continui antrenamentele - desi exercitiile fizice nu se preteaza la toti pacientii cu SM, pentru cei care le pot face sunt extrem de benefice: diminueaza durerea si consolideaza forta musculare, mai ales ca SM provoaca slabiciune corporala", povesteste jurnalista.Astfel ca, de la inceputul lockdown-ului, Amy si-a mutat antrenamentele in sufragerie - a avut norocul sa aiba o bicicleta medicinala si participa la cursuri de streaming, cu ajutorul unei aplicatii care ii urmareste progresul.Desigur, cu simptomele inrautatite, nu mai e la fel de activa pe cat era inainte de pandemie, dar faptul ca nu a mai putut merge la o sala de gimnastica a avut un rezultat benefic: face miscare mai des si fara a se expune unor riscuri crescute de a contracta SARS-CoV-2.In plus, Amy se odihneste mai mult, citeste mai mult si chiar reuseste sa stea o buna parte din zi "departe de ecrane" - ceeace ii diminueaza cosiderabil stresul.Dar poate cel mai important castig dintre toate este ca a invatat sa ceara ajutor."Dintotdeauna m-am straduit sa fiu cat mai independenta posibil, dar acest lucru a devenit mult mai dificil in timpul pandemiei. Evident, cand simptomele se agraveaza, ai nevoie de mai mult ajutor - de la profesionistii din domeniul medical sau de la prieteni si familie".Studiile au aratat ca persoanele cu SM care au un nivel ridicat de rezistenta psihologica au si o forta motorie mai buna si, in consecinta, o calitate a vietii mai buna. Desi nu este intotdeauna posibil sa ramai pozitiv cand corpul tau simte ca se destrama, daca nu duci singur greul, gasesti forta sa faci fata."Bolnavii cronici sunt obisnuiti sa demonstreze ca sunt bine si le vine foarte greu sa ceara ajutorul, sa recunoasca faptul ca au nevoie de ajutor. Limitarile impuse de pandemie si uriasele schimbari pe care le-a cauzat m-au ajutat sa ma impac cu ideea ca am nevoie de ajutor, mental si fizic, si sa invat ca nu este nicio rusine sa il cer. Cu totii avem nevoie uneori de ajutor, bolnavi cronici sau nu", scrie Amy, in incheierea confesiunii sale.