Varfurile pandemiei in Romania. Cum au fost afectati angajatii din sistemul medical: "Cei din ATI au renuntat la viata personala. Valul de burnout abia acum incepe"

Doctor Beatrice Mahler: "Presiunea a fost foarte mare pe medicii care trebuiau sa intre in garzi stiind ca nu au locuri la ATI"

Mahler: "Cei din ATI au renuntat la viata lor personala. Au lucrat foarte mult"

"Am avut valuri de concedii medicale. Valul de burnout pentru personalul medical abia acum incepe"

Doctor Genoveva Cadar: La inceput lumea era ingrozita. Nu paturile din ATI salveaza pacientii

"Ar fi dezastruos sa lesine in ATI. Ar trebui sa-i luam masca si sa-l expunem infectarii"

"E frustrant sa vezi pacientii murind"

Un medic tanar s-a sinucis din cauza epuizarii

Zilele negre ale pandemiei in Romania

Doctorul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Bucuresti spune ca este o perioada foarte grea pentru personalul medical. Si, desi se pare ca totul merge catre o directie mai buna, valul de burnout abia acum incepe. Medicul ATI Genoveva Cadar spune ca au fost cazuri de colegi care au fost la un pas sa lesine in timpul garzilor."La inceputul lunii martie, pot spune ca in doua zile sectia COVID s-a umplut. S-a internat un numar mare de pacienti cu forme severe, astfel ca in prima saptamana a lunii martie nu mai erau locuri in sectia COVID.La scurt timp a trebuit sa suplimentam numarul de paturi si nu reuseam sa externam pe masura numarului de de pacienti care se adresau pentru internare.Dificultatea de management a pacientilor care se prezentau in lipsa de locuri in garzi era foarte mare astfel ca presiunea medicilor care intrau in garda fara niciun loc era mare.La toate acestea s-a adaugat o stare de extrema panica a pacientilor care ajungeau la noi si a familiilor lor care erau extrem de ingijorate de ceea ce se poate intampla in spital. Pentru ca ne aducem aminte de campaniile si emisiunile si tot ceea ce se derula in social media si in spatiul public, in general, de ceea ce se intampla in spitale si teama apartinatorilor era foarte mare", a declarat medicul Beatrice Mahler pentru Ziare.com."A fost o perioada extrem de dificila, insa personalul din Institutul Marius Nasta s-a mobilizat exemplar. Toata lumea a renuntat la concediile programate pentru a face fata valului mare de pacienti.Pot spune ca acest val, pentru Institutul Marius Nasta a inceput sa scada in intensitate de aproximativ o saptamana. A inceput sa scada treptat in intensitate. Prima data am inceput sa nu mai avem internari peste numarul de paturi avizate. Ulterior am ramas cu unul, doua locuri libere peste noapte, iar azi (joi, 29 aprilie, n.r) aveam 18 locuri libere, ceea ce este o situatie extrem de neobisnuita pentru sectia COVID in Institutul Marius Nasta, iar daca ma refer la ultimele doua luni, este pentru prima data cand se intampla.Presiunea asupra personalului din Institutul Marius Nasta a fost foarte mare. Cei din terapie intensiva au lucrat foarte mult. Au renuntat la viata lor personala si singura lor activitate era spitalul, iar prioritara, in afara spitalului, era odihna pentru a face fata nevoii pacientilor.Ne bucuram ca de acum lucrurile merg intr-o directie buna, insa este important ca fiecare persoana sa constientizeze ca pe langa regulile pe care le-au respectat, acum vaccinarea este prioritara, iar vaccinul, indiferent de forma lui, din informatiile pe care le avem in acest moment, ofera protectia asupra oricarei tulpini care circula, in tara noastra, inclusiv cea indiana . Nu sunt date ca vaccinul nu ar fi eficient impotriva ei", a mai spus medicul.Managerul de la Institutul Marius Nasta a mai spus ca de la inceputul pandemiei pana acum au fost "valuri de concedii medicale" din partea personalului medical, in vara anului trecut, dupa starea de urgenta, iar in acest an, "in lunile ianuarie-februarie am avut concedii de odihna foarte multe pentru a se recupera, iar acum ma astept sa vina un alt val de concedii, speram sa fie de odihna si nu medicale.Si personalul medical are afectiuni cronice. Se mobilizeaza, insa atunci cand uzura este prea mare, riscul sa apara, secundar epuizarii, acutizari ale bolilor cronice este foarte mare si la personalul medical.Sper sa reusim sa depasim cu bine urmatoarea perioada pentru ca valul de burnout pentru personalul medical abia acum incepe. Fiecare om se mobilizeaza in perioada in care este nevoie pentru a face fata efortului, dar in momentul in care presiunea scade, organismul isi cere drepturile si este nevoie de repaus si liniste.Sper sa trecem cu bine si noi, personalul medical, de ultima perioada si sa ne revenim mai repede, sa putem fi alaturi si de pacientul cronic pentru ca are mare nevoie de asistenta dar si sindroamele post COVID sunt foarte multe si complexe si au nevoie de suport medical sustinut", a mai spus managerul Institutului Marius Nasta.Doctorul Genoveva Cadar, medic primar anestezie si terapie intensiva la Institutul Marius Nasta, a povestit pentru Ziare.com momentele dificile prin care au trecut ea si colegii ei de la inceputul pandemiei pana acum, cat de greu le-a fost si le este in continuare si cum, uneori, se vad neputinciosi in fata coronavirusului care rapeste vietile pacientilor."In ATI, primele zile ale pandemiei au fost cele mai grele, chiar daca nu erau foarte multi pacienti. Ne era frica de lipsa de materiale, de lipsa de protectie, nici noi nu stiam prea multe despre acest virus. La inceput toata lumea era ingrozita.A fost destul de greu pana ne-am invatat sa lucram in conditiile acestea, echipare, dezechipare, nu eram deloc obisnuiti cu asa ceva.Apoi, zilele grele din ATI au coincis cu varfurile pandemiei, perioadele in care au crescut cazurile, pentru ca acest fapt a insemnat o presiune enorma pe medicii ATI. Eram sunati tot timpul sa ni se spuna ca era nevoie de locuri in ATI pentru pacienti grav bolnavi, iar noi nu aveam aceste locuri.Nu stiam cum sa mai "jonglam" cu pacientii. Ii trimiteam pe sectie pe cei care erau cat de cat mai bine si care puteau fi managerizati si acolo, pentru a putea face loc cazurilor mai grave, pacientilor care, daca nu ii luam in ATI, ar fi murit.Este foarte greu sa managerizezi astfel de situatii atat timp cat nu ai locuri si nici personal care sa poata acorda asistenta medicala de care este nevoie.Sa stiti ca se lucreaza cu o asistenta la sapte-opt paturi de terapie intensiva ceea ce este ingrozitor de putin. Normativele Ministerului Sanatatii sunt tot cele vechi si nu se ia in considerare faptul ca tura de asistenta de 12 ore asa cum era inainte nu este aplicabila in COVID.Nu poate sa stea nimeni 12 ore in costumul acela fara sa bea apa, fara sa mearga la toaleta. Trebuie sa se tina cont si de aceste aspecte.Se tot vorbeste de numarul de paturi, insa aceasta nu este singura problema. Este importanta, insa nu paturile ii fac bine pe pacienti. Este nevoie de inca foarte multe lucruri si este nevoie sa se tina cont si de oamenii care lucreaza, care sunt destul de epuizati si frustrati pentru ca de peste un an li se cere intr-una sa inteleaga si sa faca eforturi.Au tot facut eforturi. Trebuie sa li se creeze niste conditii umane de lucru", a explicat doctorul Genoveva Cadar."Am doi colegi medici care au fost pe punctul sa li se faca rau. Din fericire au iesit inainte sa lesine acolo pentru ca acest lucru ar fi fost dezastruos.Va dati seama, cum ai putea sa acorzi primul ajutor unei persoane nonCOVID care iti lesina in ATI. Ar trebui sa-i iei masca, ceea ce inseamna ca o supui riscului de contaminare cu COVID. La cati aerolosi sunt acolo, se imbolnaveste sigur. Din fericire nu s-a intamplat asa ceva.Oamenii au fost preveniti si cand simt ca nu mai pot, anunta ca ies, ii asteapta cineva la dezechipare si ii ajuta.Speram sa nu se intample de acum inainte astfel de accidente pentru ca ideea de a lasa apartinatorii sa intre o fi ea umana, insa nu se iau in considereare niste aspecte epidemiologice foarte grave.. Unii au plecat in privat", a povestit medicul.Despre concediul de odihna, medicul Genoveva Cadar a spus ca "mi-am luat cateva zile. Am restanta de peste 20 de zile de anul trecut.Mi-am luat cateva zile disparate, intre doua garzi mi-am mai pus zile de concediu sa imi mai rezolv treburi personale. Noi nu mai avem viata personala, nu mai avem timp sa facem nimic, pentru ca atunci cand vii dintr-o garda nu mai esti in stare sa te apuci de treaba acasa.Nu faci decat sa muncesti, sa vii acasa sa te odihnesti si sa o iei de la capat".Medicul spune ca la inceput s-a temut ca poate duce acasa virusul, la familie, insa, "din fericire nu s-a intamplat". "Acum sunt vaccinata, cu rapel facut, sa speram ca nu se va intampla nici de acum inainte. Noi respectam in continuare toate masurile de protectie.Pot sa spun ca la noi in spital nu a fost focar. Chiar daca s-au mai imbolnavit colegi a fost din contact extern. La Spitalul Marius Nasta s-au respectat regulile si circuitele", a mai spus doctorul Cadar.Medicul povesteste ca este frustrant pentru medici sa-si vada pacientii murind "pentru ca vrei sa-i salvezi pe toti si se fac eforturi foarte mari, insa boala este imprevizibila"."Din pacate, chiar nu poti sa faci prognosticuri in aceasta boala pentru ca ofera, din pacate, multe surprize. Iti pare rau pentru fiecare, insa nu poti decat sa te impaci cu gandul ca ai facut tot ceea ce stiai mai bine si ca mai mult nu s-a putut", a mai spus Dr. Genoveva Cadar.Un medic rezident de la Timisoara, in varsta de 28 de ani, si-a pus capat zilelor. Acesta a fost gasit decedat in locuinta sa chiar de mama lui.Tanarul Vlad Marinescu lucra pe Sectia de Terapie Intensiva si iesise din tura de noapte. Mama sa l-a gasit prabusit la pamant in locuinta si a sunat la 112. Din pacate, doctorii ajunsi la fata locului n-au mai putut face nimic pentru el."Medicul rezident a lucrat pe COVID o buna perioada de timp, in ultimele zile a lucrat pe ATI normal (nu COVID, n.r.). Am fost informati in aceasta dimineata de faptul ca acesta a fost gasit decedat in locuinta sa. Necropsia va stabili ce anume s-a intamplat. Colectivul SCJUPBT isi exprima regretul vis a via de aceasta tragedie nemarginita", transmit reprezentantii Spitalului Judetean Timisoara pentru Opinia Timisoarei Un studiu privind gradul de burnout al angajatilor Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara a aratat ca 56,37% dintre medicii, asistentele medicale, infirmierele, brancardierii si restul personalului chestionat au un nivel mediu sau ridicat de burnout.In ceea ce priveste extenuarea emotionala, aceasta se regaseste in cazul a 55,88 la suta dintre participantii la studiu. 67,16 la suta dintre angajatii Spitalului Victor Babes au declarat ca au un grad ridicat de stres, iar 64,22 resimt ingrijorare, faptul ca niciodata nu au timp pentru ei, oboseala si lipsa odihnei. Un semnal de alarma este legat de gradul de anxietate. In urma cercetarii, s-a constatat o crestere a anxietatii, nivelul acesteia ajungand la 34,80 la suta."Studiul a aratat ceea ce, din pacate, am banuit in momentul in care, impreuna cu colegii mei, am decis sa realizam acest proiect, unic de altfel in Romania. Un grad ridicat de epuizare profesionala, dar si personala. Ceea ce lasa urme adanci. Noi nu am putut sa ne luam prea multe zile libere in ultimul an, pentru ca era nevoie de fiecare dintre noi. Cum sa fi plecat cand sectiile erau pline, cand oamenii erau in suferinta? Ne-a marcat fiecare etapa a acestei pandemii.Nu mai vorbim de gradul ridicat de afectare a calitatii vietii care, insa, nu este doar in spital, ci fiecare dintre noi il simte. Studiul va fi transmis Ministerului Sanatatii si sunt convins ca poate fi aplicat la orice alta unitate sanitara aflata in lupta anti COVID. De altfel, mai multi colegi din tara ne-au cerut ajutorul si le vom pune la dispozitie studiul, dar si chestionarele, pentru a putea sa realizeze si ei o analiza a starii de epuizare", a explicat prof. dr. Cristian Oancea, manager al Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babes" Timisoara.Cel mai recent r aport privind situatia pandemica din tara noastra arata ca peste un milion de romani au fost infectati cu noul coronavirus. De asemenea, 27.971 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS-CoV-2 au decedat.Joi, autoritatile au transmis ca in urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.850 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, iar 138 de oameni au murit din cauza COVID-19.La ATI, joi 29 aprilie, erau 1.295 de pacienti internati.Insa, de la inceputul pandemiei, au fost zile negre in Romania.De exemplu, pe 11 aprilie, la ATI erau 1.531 de pacienti internati , fiind recordul absolut de la inceputul pandemiei pana in prezent.Grafic realizat de Graphs.ro Cele mai multe cazuri zilnice au fost raportate pe 18 noiembrie 2020. Atunci autoritatile au transmis 10.269 de noi infectari in 24 de ore.Cele mai multe decese inregistrate intr-o singura zi, in pandemie, au fost raportate pe 20 aprilie. 237 de romani au murit atunci din cauza COVID-19.De la inceputul pandemiei pana in prezent, in lume, au fost inregistrate peste 150 de milioane de infectari si peste 3,1 milioane de oameni au murit din cauza COVID-19, conform datelor centralizate pe platforma woldmeters.info Cele mai multe decese, 17.347 de cazuri, au fost raportate in data de 20 ianuarie 2021. Iar pe 23 aprilie au fost raportate peste 903.000 de cazuri noi de infectari pe intreg globul.Romania se afla pe locul 25 in lume din punctul de vedere al infectarilor cu SARS-CoV-2.