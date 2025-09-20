Cum isi vor recupera romanii banii pe concediile ratate? Agentiile de turism propun vouchere de vacanta in tara si tichete de masa

Agentiile de turism spun ca n-au de unde sa le returneze romanilor banii platiti pe vacante. Si ca singura salvare pentru oameni ar putea veni de la Guvern, care sa plateasca din bani europeni fie despagubiri, fie sa le acorde turistilor pagubiti diverse tipuri de tichete. Intrebarea este: banii deja platiti de romani pe vacantele ratate cui vor ramane, totusi?

In ultima luna, odata cu instaurarea starii de urgenta in tara noastra, tot mai multi romani au fost nevoiti sa renunte la vacantele deja platite. Fie li s-au anulat zborurile, fie destinatiile - desi altadata erau locuri de vis - au devenit focare de coronavirus.

In aceste conditii, oamenii au inceput sa isi ceara banii inapoi. Iar agentiile de turism au spus ca nu au de unde plati. De ce?

Iata ce spune presedintele Agentiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Nicolae Demetriade.

"E foarte greu de crezut ca agentiile pot returna acum banii platiti pe pachetele vandute. Si va explic si de ce.

In primul rand, cele mai multe n-au incasat pretul pachetului, ci doar un avans. Si acel avans l-au dat deja catre parteneri: companii aeriene, hoteluri si asa mai departe, din tara si strainatate. Si-au oprit, sa spunem, un 5%.

Acum ar trebui sa recupereze banii. Si se incearca acest lucru. Dar mai multe companii aeriene deja anunta ca vor sa reprogrameze, nu sa plateasca. Iar hotelurile nu doar ca nu au ca prioritate sa retunreze agentiilor banii pe sejururile anulate, dar unele nici macar nu mai au acei bani. Si-au renovat camerele si si-au facut diverse stocuri din avansurile de la agentii, in asteptarea turistilor.

Nicolae Demetriade, presedintele ANAT. Sursa foto: ANAT

De unde sa iei banii, daca ei deja s-au dus in circuit?", a precizat pentru Ziare.com Nicolae Demetriade.

Ce se poate face, intr-o astfel de situatie? Alin Burcea, directorul agentiei Paralela 45 si fondator al ANAT, spune ca sfatul principal pentru turisti a fost, este si va fi sa aiba rabdare, sa nu anuleze, ci sa reprogrameze (sejururile - n.red.).

Asta si din cauza ca agentiile au incercat inca din martie sa recupereze banii pe care sa-i dea inapoi turistilor. Dar n-au reusit.

"Am cerut, evident, partenerilor straini restituirea, inca din luna martie, dar nimeni nu se gandeste la asa ceva.

Este clar, cel putin pentru mine, ca nu putem sa vedem niciun ban, decat daca statul roman va face demersuri, presiuni. Noi, ca si companii private, nu reusim.

Suntem intr-o situatie de 'razboi', fiecare trage pentru el.

Dl. Ministru Virgil Popescu a inteles situatia, acum lucreaza la un portal unde sa trecem toate informatiile despre sumele primite de la turisti si transferate partenerilor externi", a precizat Alin Burcea pentru Ziare.com.

Agentiile de turism spun ca banii europeni ar putea fi salvarea

Presedintele ANAT, Nicolae Demetriade, sustine ca Guvernul poate returna banii turistilor pagubiti din fonduri europene.

"A venit aceasta oportunitate de la UE, care ofera 500 de milioane de euro pentru refacerea capitalului de lucru la IMM-uri. Acesti bani ar putea fi folositi si pentru a sprijini agentiile de turism, sub forma unor granturi nerambursabile.

Folosind aceste surse de finantare, turistilor li s-ar putea oferi vouchere de vacanta, in valoare echivalenta cu a pachetului de care nu s-au putut bucura. Noi am propus ca aceste vouchere sa fie folosite in Romania. Pentru ca nici noi nu vrem sa investim in turismul extern, ci in cel intern. Si asta ar ajuta si industria hoteliera locala.

Am zis ca aceste vouchere ar puea fi valabile pana la 2 ani", a explicat Nicolae Demetriade.

Potrivit lui Alin Burcea, turistii pagubiti ar putea primi chiar si tichete de masa (in cazul in care au ramas fara serviciu sau au alte dificultati financiare, iar vacanta nu mai este o prioritate pentru ei - n.red.). Sau poate ca oamenii si-ar putea recupera chiar bani pe sejururi, din fonduri europene.

"Solutia nu este complicata. Ministerul Fondurilor Europene are resursele, si daca va agrea cu Ministrul Economiei procedura, lucrurile se pot rezolva. (...)

Alin Burcea, director al Agentiei de turism Paralela 45. Sursa foto: Agentia de turism Paralela 45

Sunt deja tari europene care au obtinut bani de la UE - cum este Danemarca. Fondul de garantare al agentiilor din Danemarca a obtinut un credit de 220 de milioane de euro pe 6 ani, restituie banii oamenilor, si vad ei cum recupereaza. Deci, exista precedent!

Ce trebuie sa se inteleaga: sunt banii oamenilor (cei care trebui returnati - n.red.) ai peste 200.000 de persoane, nu sunt banii agentiilor", a precizat Alin Burcea.

Nicolae Demetriade mai spune ca agentiile de turism continua sa dialogheze, zilnic, cu Guvernul. Iar acest lucru este semn clar ca solutiile n-au fost respinse.

Problema este ca ele ridica si o serie de probleme. Spre exemplu, nu ne e foarte clar ce sejururi in tara i s-ar putea oferi, in compensatie, unui turist care platise pentru un circuit cu trenul Transsiberian, unuia care voia sa faca un circuit cultural in Roma sau Paris sau unuia care isi cumparase un sejur de lux de o saptamana la un resort din insulele Mauritius si al carui pret poate ajunge la multe mii de euro?

Si la fel de neclar este ce se va intampla, totusi, cu banii pe care i-au platit romanii catre agentiile de turism? Vor ramane ei la hoteluri sau la companii aeriene catre care i-au dat agentiile de turism? Sau vor ajunge inapoi la agentii, mai devreme sau mai tarziu?

In mod normal, toti banii ar trebui recuperati, daca nu direct de turisti, atunci macar de stat, daca acesta va lua in calcul sa-i despagubeasca pe romani in modurile propuse de agentiile de turism.

O alta problema care ramane nerezolvata este cea a turistilor care au platit sejururi pentru lunile imediat urmatoare. Spre exemplu, chiar daca se va ridica starea de urgenta si se vor relua cursele aeriene, ar fi indicat ca un turist sa plece intr-un concediu de mult planificat in Italia sau in China, in aceasta vara sau in toamna urmatoare? Si daca nu, si-ar putea recupera banii platiti in avans, inainte sa inceapa pandemia?

Nu stim, iar oamenii aflati in astfel de situatii traiesc, zi de zi, in incertitudine si cu teama ca isi vor pierde banii.

Una peste alta - sustine presedintele ANAT, Nicolae Demetriade - Guvernul ar trebui sa adopte mai repede masuri pentru salvarea Turismului. Mai ales ca va veni o vreme in care s-ar putea sa fie nevoie de banii colectati din acest sector - care momentan nu produce nimic - pentru investii in domenii prioritare, cum ar fi Sanatatea sau Invatamantul si Cultura.

In plus, oamenii au dreptul sa afle mai repede cand si cum urmeaza sa isi recupereze banii platiti pe concediile in care nu mai pot pleca, din cauza pandemiei.

