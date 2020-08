Cum lupta medicii cu noul coronavirus la temperaturi de 40 de grade Celsius: "Parca suntem in iad"

Cu totii sunt vegheati de medici, imbracati ca niste astronauti, in combinezoane si cizme care ar trebui sa ii pazeasca de infectii, insa ii storc de puteri pentru ca lupta se duce la temperaturi de aproape 40 de grade.Rapoartele pe 24 de ore, transmise de autoritati in ultimele zile arata ca peste 400 de romani sunt internati in ATI.Medicii spun ca sunt epuizati, insa nu din cauza volumului de munca ci de conditiile grele in care sunt nevoiti sa isi faca treaba."Este haos total nu am crezut ca o sa traiesc asa ceva. Nu poti sa stai la 40 de grade in astfel de combinezoane si cizme. O sa ajungem sa facem AVC, noi medicii. Nu se poate respira acolo. Nici noi, medicii, nici asistente, nici pacientii. Ei, saracii spun doar ca nu mai au aer. Este ceva sinistru. Tricoul se lipeste de corp de la transpiratie, iar cizmele se umplu de apa. Nu mai vezi nimic. Si sunt gesturi care trebuie facute cu mare grija si acuratete. Si asta pentru ca nu se pornesc sistemele de aer conditionat", a explicat doctorul Laura Zarafin, medic ATI la Spitalul Colentina din Bucuresti.Specialistul in Terapie Intensiva mai spune ca mediul creeat de caldura exesiva din sectile ATI este propice pentru imbolnaviri. " Este un mediu de infuzare a tuturor bacteriilor. Ventilatia aerului ambiant si climatizarea spitalelor asigura rata scazuta de infectii nosocomiale, conditii optime de lucru pentru personal si confortul pacientilor.", a mai spus medicul.De asemenea, Laura Zarafin a mai explicat ca in alte state este posibila asigurarea mentinerii unei temperature optime cu ajutorul unor sisteme de aer conditionat cu filtru HEPA, asa cum se practica in alte state.Medicul da exemplul Frantei, al carei Guvern a dispus, la masurile de prevenire a raspandirii coronavirusului sa sa asigure, " oricare ar fi contextul, o reinnoire regulata a aerului in spatiile inchise se aereze si sa ventileze incaperile unde persoanele contaminate cu SARS-CoV2 sunt izolate".