Cum gestioneaza Italia criza medicilor din ATI si cum poate Romania sa profite de medicii din diaspora

Florin Puflea, medic specialist in anestezie si terapie intensiva la un spital din Verona, aflat in prima linie a luptei impotriva raspandirii COVID-19, spune ca aceasta problema este peste tot in lume, insa Italia a reusit cumva sa faca rost de personal medical pentru ATI."Trebuie facut un management al personalului pe cat se poate de bun, pentru ca este totusi o situatie de criza si nu vom reusi sa facem totul perfect, ca la carte. Nu s-a reusit in Italia, nu s-a reusit in Germania, nici in Marea Britanie. Trebuie ca factorul de decizie politic si administrativ sa lucreze intr-o stransa colaborare cu medicii epidemiologi, persoanele care au de a face cu acest gen de problema medicala si sa incerce sa gaseasca solutia cea mai buna.Adica nu se poate doar o gestiune politico-administrativa fara factorul stiintific medical. Trebuie facuta o gestiune complexa a problemei, trebuie implicati de la medicii de terapie intensiva pana la managerii de spitale , DSP-uri si asa mai departe.Am vazut ca in tara anumite zone au fost puse sub controlul medicilor militari , cum s-a intamplat la Suceava, Sibiu si in alte judete", a explicat medicul Florin Puflea.Doctorul roman din Italia a precizat ca si in tara respectiva a fost criza de personal medical, insa sistemul de sanatate s-a repliat rapid."In sistemul in care lucrez a fost o criza de personal medical si au facut pur si simplu un apel la voluntariat, la medicii care erau la pensie, la medicii din alte specialitati, care doreau sa se implice. In anumite spitale unde nu aveau destul personal calificat ATI, sa spunem asa, si-au pus colegul chirurg, colegul ortoped sau de alta specialitate, impreuna.Au facut echipe mixte atat la nivel de medici, cat si la nivel de asistenti medicali. Asa s-a intamplat si la noi in spital, practic, atunci cand am intrat in primul val al pandemiei si aveam terapie intensiva plina s-au inchis salile de operatii si am luat tot personalul medical din blocul operator si am facut echipe mixte: asistente medicale cu experienta in terapie intensiva le-am pus cu asistente medicale care nu aveau asa mare experienta pe acest domeniu, tocmai pentru a putea face fata", a explicat medicul.Dr. Florin Puflea a mai spus ca, de asemenea, au fost implicati studentii din anul 6 si cei care au terminat scoala fara sa mai treaca prin stagiul de practica."Aici, in Italia, dupa ce termini scoala faci trei luni de practica, apoi te inscrii la examenul de stat in urma caruia devii medic cu drept de practica in sistem. Te inscrii la Colegiul Medicilor, depui juramantul si devii medic din toate punctele de vedere.Printr-un ordin de ministru s-a scos acest examen si practic au trecut direct in campul muncii.Rezidentii din anumite specialitati au fost implicati 100% in gestionarea pacientilor COVID impreuna cu medicii anestezisti si de ATI sau in echipe mixte", a precizat dr. Puflea.Medicul mai spune ca este extrem de important ca oamenii sa se protejeze, insa este constient ca au obosit si nu mai au incredere in autoritati "Oamenii nu mai au inceredere. Noi trebuie sa incercam sa fim cat se poate de transparenti in transmiterea datelor si in gestionarea acestei probleme pentru ca nu numai in Romania, dar si aici in Italia au fost politicieni din partide extremiste care au facut mitinguri pentru nepurtarea mastii, fata de "dictatura sanitara", cum o numesc toti, dar cand au vazut ca lucrurile se complica si spitalele au devenit pline au lasat garda jos pentru ca nu aveau cum sa justifice recomandarile lor", a explicat medicul."In primul val ne-am organizat un grup de aproape 300 de medici romani din toata Europa si chiar din SUA. Am strans informatii din sistemele noastre si am trimis catre Romania, catre colegii medici, catre autoritati. Erau informatii despre protocoale, din ghid, chestii concrete pe partea de tratamente pe care noi le aveam in spitalele si sistemele noastre.Atfel, pentru sistemul de sanatate romanesc, acest tip de colaborare poate fi un instrument de insanatosire a sistemului. Din Romania au plecat peste 15.000 de medici. Daca autoritatile din Romania vor intelege ca pot sa fructifice in mod concret si rapid informatiile venite pe acest canal din sistemele de sanatate europene vor avea de castigat.Pentru ca nu poti sa-i aduci acasa pe cei 15.000 pentru ca oamenii sunt dezgustati, din acest motiv au plecat, dar daca reusesti sa recuperezi 5-10%, nu neaparat fizic, sa faca garzi in spitalele din Romania, dar macar ca si sursa de informatie ar fi o solutie a sistemului de sanatate. Sunt multi medici plecati in afara care doresc sa se implice si sunt foarte multi medici care doresc sa se intoarca in tara atunci cand vor fi siguri ca sistemul este unul corect si viabil.Se pot recupera resurse cu astfel de oameni. Unii dintre ei s-au specializat in aceste sisteme medicale performante. Nu sunt informatii de neglijat", a mai precizat Dr. Florin Puflea.In primul val al pandemiei, Italia a avut cea mai dramatica experienta din Europa. In primul val al pandemiei, Italia a avut cea mai dramatica experienta din Europa. In luna martie, aici se inregistra o treime din numarul deceselor din intreaga lume.In lume, de la inceputul pandemiei pana in prezent, au fost infectati peste 78 de milioane de oameni si peste 1,7 milioane au murit deja. Alti peste 100.000 de pacienti se zbat intre viata si moarte in sectiile ATI din spitale.