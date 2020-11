Cum facem diferenta intre raceala, gripa si COVID la copii

Un medic pediatru explica ce trebuie sa aiba in vedere parintii in aceasta perioada si cum pot sa faca diferenta intre raceala, gripa si COVID-19.Dr. Irina Costache, medic pediatru, mama, blogger de parenting, a explicat pentru mirelaretegan.ro , ce trebuie sa urmarim atent, cum tratam durerile si febra.Medicul Irina Costache spune ca febra este "este doar un simptom care apare in foarte multe afectiuni, de la cele infectioase, virale, bacteriene, pana la boli autoimune sau maligne. Conteaza mai putin valoarea maxima a temperaturii, ci mai degraba este important daca aceasta poate fi controlata. O febra care nu scade cu tratament corespunzator, scade dar creste foarte repede sau dureaza mai mult de 3-5 zile la valori inalte este un semnal de alarma.Febra este tratata cu masuri fizice si masuri medicamentoase. Impachetarile hipotermizante sau dusurile caldute pot fi de mare ajutor. Antitermicele pot fi folosite de la primul croset febril, impreuna cu metodele fizice.De cele mai multe ori febra este controlabila atunci cand doza corecta de antitermic (de exemplu ibuprofen) este corect administrata. Initial verificam, asadar, daca dozele de antitermic administrate au fost corecte, putem asocia impachetarile hipotermizante sau dusurile caldute, eventual putem administra un al doilea antitermic. Daca febra continua sa fie inalta, cu toate aceste masuri aplicate in mod corect, este bine sa mergem cu copilul la camera de garda a unui spital de pediatrie".Potrivit medicului pediatru, "linic este practic imposibil. Gripa se manifesta de obicei mai zgomotos, cu stare generala mult modificata, febra inalta, tuse seaca, rinoree in mai putine situatii decat in racelile obisnuite. Aceste manifestari insa nu sunt o regula, iar diagnosticul de certitudine necesita pe langa examen clinic si teste paraclinice".Dr. Irina Costache a mai spus ca "ambele boli au nevoie de medicatie suportiva si aici ne referim la: antitermice (cum spuneam si mai devreme - ibuprofen, care actioneaza eficient de la primele semne de raceala si gripa), decongestionante nazale, antitusive. Gripa si raceala nu au nevoie de antibiotic in mod normal, doar suprainfectiile bacteriene, mai frecvent intalnite in gripa ca si complicatii pot necesita medicatie antimicrobiana. In gripa se poate administra un medicament antiviral care poate scurta durata bolii si imbunatati starea generala, dar cel mai important aspect al gripei ramane posibilitatea preventiei prin vaccinare antigripala anuala".Medicul a mai precizat ca "simptomele infectiei cu noul coronavirus la copil sunt similare adultilor, si anume: febra, tuse, rinoree, uneori respiratie dificila (dispnee), dureri musculare, cefalee, iar in mod particular copiii asociaza diaree sau varsaturi, toate acestea aparand brusc, in plina stare aparenta de sanatate. Literatura de specialitate publicata pana in acest moment (noiembrie 2020) confirma ideea ca sugarii si copiii pana in 10 ani fac forma cea mai usoara a bolii, de obicei cu manifestari minime si de durata scurta. Importante insa si relativ necunoscute inca sunt si urmarile acestei infectii, la copii cel mai de temut fiind PIMS (sindromul inflamator multisistemic pediatric).Copiii trebuie incurajati, este o perioada grea, dar care la un moment dat, va trece"."Ideal este ca atunci cand parintele este pozitiv, iar copilul negativ, adultul sa poarte masca in continuare si in casa, pentru a evita imbolnavirea celui mic.Ideal este de asemenea, ca forma clinica a parintilor sa fie una usoara, pentru a ramane sa ingrijeasca si copiii la domiciliu. Daca cei mici sunt pozitivi si adultii negativi este cumva o situatie, macar moral mai simpla, pentru ca un parinte va ramane neconditionat langa propriul copil, indiferent daca acesta necesita sau nu spitalizare si se va ocupa de el indiferent de riscurile pe care le presupune contactul cu copilul.Trebuie insa sa nuantez faptul ca medical aceste situatii sunt totusi rare si ca, in ciuda unor teste initiale negative, perioada de incubatie lunga a infectiei cu noul coronavirus poate conduce la teste initial fals negative la persoane care, de fapt, se afla in pre-boala si care nu au INCA un test PCR pozitiv. Acesta este si motivul pentru care la un contact cu un bolnav se recomanda izolarea timp de doua saptamani si nu testarea chiar in momentul initial", a mai arata medicul."Este nevoie de o alimentatie variata care sa contina obligatoriu si fructe si legume crude, lactate bogate in calciu si obligatoriu vitamina D.Atunci cand virozele respiratorii trec repede, fara complicatii sau supuratii bacteriene, de obicei, este semnul unui sistem imun care functioneaza corect, indiferent de numarul acestora" mai spune pediatrul.Citeste si: