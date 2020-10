Cum scapam de frica de moarte provocata de pandemie. Explicatiile preotilor si ale psihologilor

Anxietatea si depresia, posibili inamici in lupta cu boala

Speranta - un sentiment care nu ar trebui sa dispara nici la limita vietii

Oamenii, adusi in fata proximitatii mortii, intr-o lume in care nu exista vesnicie

Domino-ul fricii

"Cum scap de frica?" O intrebare pe care psihologii o aud foarte des

Jurnalistii Ziare.com au discutat cu reprezentanti ai mai multor culte religioase, dar si cu medici si psihologi pentru a afla de la ei cum cred ca se poate diminua aceasta teama de moarte, dar si cum ne afecteaza ea. Vasile Ioana, preot la Biserica Sfantul Nicolae Dintr-o Zi, Francisc Dobos, preot la Catedrala romano-catolica Sfantul Iosif, Samy Tutac, pastor la Biserica Baptista Betel, Stefan Bichler, purtatorul de cuvant al Bisericii Evanghelice, Catalina David, psihoterapeut si psiholog clinician, si Virgil Musta, medic la Spitalul de Boli Infectioase Timisoara, au raspuns intrebarilor noastre.Virgil Musta a pornit de la o observatie, o teorie conform careia anxietatea si depresia ar afecta imunitatea din cauza substantelor secretate de organism atunci cand apar aceste trairi."Depresia si anxietatea inhiba imunitatea. Am observat acest lucru si in cazul formelor severe de gripa si acum la COVID, cand am analizat situatia celor care au decedat desi nu aveau comorbiditati importante, pacienti intre 40 si 50 de ani, dar care totusi au evoluat foarte sever. Chiar daca, pe moment, am tinut totul sub control prin terapie, la un moment dat organismul s-a dezechilibrat si au decedat. Am constatat ca aveau doua lucruri in comun. Toti au venit tarziu, dupa a doua saptamana de boala, in care mecanismele patogenice probabil ca erau deja declansate si foarte greu le mai poti stopa. Al doilea lucru, erau fie anxiosi, fie depresivi. Am citit mai mult studii in acest sens, unele arata si efectul melatoninei, care avea un efect benefic. Melatonina are un rol in somn, iar multi dintre acesti pacienti nu dorm din cauza depresiei sau anxietatii. Din acest motiv, am hotarat sa facem si noi un program, prin care psiholoaga spitalului sa ii evalueze si apoi sa incercam diminuarea anxietatii si stresului", explica Virgil Musta.Preotul Francisc Dobos sustine ca speranta nu ar trebui sa ii paraseasca niciodata pe oameni, indiferent de cat de grea ar fi incercarea, indiferent de limita la care s-a ajuns, nici macar cand este vorba despre linia fina dintre viata si moarte."Teama de moarte este la tot pasul, dar acum cu atat mai mult. Chiar si bolnav, pe patul de spital, trebuie sa am sentimentul acela profund de speranta. Chiar si atunci cand simti ca esti la limita vietii sau la limita mortii, sa nu dispara speranta. Trebuie sa transformam aceasta teama in speranta. Ma gandesc la situatia cu gripa spaniola, atunci nu existau nici informatii, parea ca totul este o apocalipsa. Noi avem informatii, dar nu avem solutii. Cu toata tehnologia de astazi, cu toate descoperirile, intreaga umanitate a fost paralizata de un virus", spune Pr. Francisc Dobos.Preotul mai puncteaza si ca aceasta experienta ar trebui sa ne determine sa realizam cat de importanta este viata si sa o privim ca pe un dar."Trebuie sa ne dam seama de minunatia vietii pe care am primit-o in dar de la Dumnezeu si sa ne bucuram de fiecare zi. Cu siguranta, nimeni nu se simte confortabil cand oamenii din jur, rude, prieteni apropiati, ajung la spital. Unii nu reusesc si mor. Dar rugaciunea si partea spirituala ne dau o putere extraordinara", adauga Francisc Dobos.Preotul Vasile Ioana spune ca oamenii au fost, mai mult ca niciodata, "adusi in fata proximitatii mortii", dar atrage atentia si asupra faptului ca ar trebui sa tinem cont de faptul ca la un moment dat vom muri."Mai mult ca niciodata, am fost adusi in fata proximitatii mortii fara voia noastra. Ar trebui sa ne amintim ca nu suntem vesnici pe Pamant, localitatea de resedinta a bunului crestin este Imparatia Cerurilor. Intalnirea cu moartea nu este o drama, nu este ceva nefiresc. Noi traim in corpul asta ca si cu chirie", explica parintele.Vasile Ioana mai gaseste o explicatie pentru teama de moarte, si anume legaturile mult prea stranse cu tot ceea ce este material."Crestinul nepracticant se teme de moarte pentru ca este foarte legat de materie, de ceea ce este aici, de familie, de casa, de masina. Atunci, el ar trebui sa treaca de la ce este material la ce este spiritual. Noi traim prea mult in material si asta ne indeparteaza de ceea ce nu se vede. Trebuie sa iti asumi faptul ca tu traiesti in lumea asta pentru un timp si dupa aceea sufletul tau paraseste corpul. Omul modern fuge de aceasta realitate. Vasile cel Mare spunea ca, daca traiesti cu gandul ca intr-o zi vei muri, esti relaxat, nu mai ai presiunea aceea mare a iminentei morti . Dumnezeu ne ia de pe pamantul asta in cel mai propice moment pentru mantuirea noastra", concluzioneaza preotul Vasile Ioana.Stefan Bichler, purtatorul de cuvant al Bisericii Evanghelice, spune ca, desi oamenilor nu ar trebui sa le fie teama de moarte, asta nu inseamna ca trebuie sa se grabeasca sa ajunga la sfarsitul vietii. El puncteaza alt aspect, un efect negativ pe care teama l-a avut asupra Bisericii Evangelice."Avem si o comunitate care petrece doar cateva luni pe an, sau doar vara, in patrie, adica sasii plecati in Germania. In acest an, majoritatea au lipsit pentru ca le-a fost teama si din cauza restrictiilor de circulatie . Aceasta lipsa a generat probleme, printre care si psihice, pentru ca intervine singuratatea", ne-a declarat Stefan Bichler.Psihoterapeutul Catalina David povesteste ca aude foarte des aceasta intrebare si ca, daca ar fi existat un raspuns, frica ar fi fost "o emotie de mult uitata". Pe de alta parte, ea explica faptul ca frica este omeneasca si ca totul depinde de a gasi un mod prin care sa o gestionam, in loc sa o facem sa dispara complet."Ca psiholog, aud des intrebarea cum fac sa scap de frica. Daca ar exista un raspuns la aceasta intrebare, va asigur ca l-am fi aflat cu totii pana acum si frica ar fi fost o emotie de mult uitata. Dar si noi, oamenii, am fi disparut o data cu ea, semn ca, de fapt, sanatos este sa gasim moduri potrivite pentru fiecare dintre noi de a gestiona frica, nu de a cauta sa o eradicam. Mai mult, cu cat fugim mai tare de frica, cu cat o negam si o ignoram, cu atat ea pare sa fie mai puternica si mai greu de gestionat.Pandemia de coronavirus , dar si cea de informatii alarmante, cu multe dezinformari, exagerari si informatii false, au activat, in multi dintre noi, anxietatea de moarte, aceasta frica, uneori paralizanta, ca am putea cadea prada acestui virus, necunoscut pana in urma cu cateva luni. In parte, aceasta frica este normala: realitatea este ca, intr-adevar, virusul exista si, din pacate, face victime . E normal, in contextul actual, sa ne temem.Frica e umana, e universala. Mai ales daca intalnirea cu virusul s-a produs deja si suntem in plina "lupta". In transeele bolii, in zilele cu febra, dureri musculare, tuse, e normal sa simtim frica. Sa vrem sa o anihilam fix in acele zile, e ca si cum am anula faptul ca simtim", explica psihologul Catalina David.Intrebata ce sfaturi le-ar oferi oamenilor pentru a gestiona teama de moarte, in contextul infectarii cu coronavirus, ea atrage atentia asupra faptului ca fiecare persoana este diferita, are alte nevoi, astfel ca teama are un alt impact asupra fiecaruia dintre noi. Cu toate acestea, ofera cateva sfaturi generale, care ar putea diminua frica:In aceste zile, de mare ajutor ti-ar fi sa vezi cum poti avea cel mai bine grija de tine, de corpul tau - boala poate fi o ocazie buna de reconectare la corpul tau. Pana la urma, corpul tau, asa cum ai putut avea grija de el pana acum si asa cum poti avea grija de el acum, este cel care se lupta direct cu virusul. E un moment bun acum sa stai conectat la nevoile tale, la nevoile corpului tau: in felul acesta, ai o sansa in plus sa observi daca starea ta se agraveaza si sa ceri ajutor.Acestea arata ca, cel mai probabil, chiar si dupa luptele cele mai crancene cu coronavirusul, omul invinge de obicei. Stirile obisnuite aleg fix acele situatii aparte, iesite din comun. In realitate, pentru fiecare stire legata de un caz neasteptat de deces , sunt sute, poate mii de cazuri de oameni care s-au vindecat si revin la activitatile obisnuite dupa ce au stat in "transeele" COVID cateva saptamani.Oamenii nu traverseaza relaxati si fericiti problemele de sanatate, indiferent de natura lor. E normal ca si atunci cand se infecteaza cu coronavirus si fac o forma medie sau serioasa a bolii sa nu se simta ca in mod obisnuit, din punct de vedere emotional. Conectarea cu cei dragi, telefonic sau prin intermediul internetului, ajuta foarte mult.Studiile arata ca, de multe ori, diferenta intre o situatie grea si una traumatizanta de-a dreptul, o face suportul social. Cu cat te insingurezi mai mult si te izolezi, cu atat cresc sansele sa-ti fie mai greu, din punct de vedere psihic, sa traversezi o experienta neplacuta. Spune-le celor dragi ca ti-e greu, nimeni nu se asteapta de la tine sa te simti perfect! Uneori, cei din jur nu stiu sa te ajute, desi ar fi tare fericiti sa simta ca sunt de ajutor. Ai ocazia sa le spui specific cum ti-ar putea fi de ajutor, poate uneori cu sarcini minore, sa-ti cumpere o paine, sa duca gunoiul, sa te asculte cateva minute sau sa-ti mai spuna o barfa buna de la serviciu.te pot ajuta sa te calmezi si sa te relaxezi, iar acest lucru il poti invata singur concentrandu-te asupra propriei respiratii pentru cateva minute. Urmareste cat de firesc se succed inspiratiile si expiratiile, bucura-te pentru fiecare gura de oxigen care iti hraneste fiecare celula si aduce viata in corpul tau, elimina cu fiecare expiratie fiecare gand deranjant, fiecare incarcatura nedorita. Pe Youtube sunt nenumaratele canale unde poti invata cum te poti ajuta de respiratie pentru a te calma.Catalina David atrage atentia asupra faptului ca, daca atacurile de panica impiedica functionarea normala si daca anxietatea este paralizanta, atunci este necesar ajutorul de specialitate al unui psiholog.