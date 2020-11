Cum se face carantina in localitatile din jurul Bucurestiului: Restrictiile se termina la coltul strazii fara marcaj si fara politie

Carantina din Popesti Leordeni, doar in acte

Ce masuri trebuie respectate in localitatile carantinate

In Popesti Leordeni si-n Bragadiru, de exemplu, intra cine vrea, iese cine vrea, cand vrea si mai ales pe unde vrea. Cine are chef poarta masca, cine n-are nu poarta. Viata decurge ca inaintea carantinei: ilfovenii merg cu zecile de mii la serviciu, in Bucuresti, bucurestenii de asemenea. Noutatea peisajului este adeverinta obligatorie de deplasare, dar si aceea pare o banala formalitate. Din cauza asta, putini inteleg care este exact rostul carantinarii partiale a zonei metropolitane, transmite Digi 24 Strada Cheile Turzii, Sectorul 4, Bucuresti, colt cu Aleea Oituz, Popesti Leordeni, Ilfov.Este o situatie ciudata. Intr-o parte este carantina, in cealalta nu sunt restrictii."De aici, de la sosea, pleaca Popesti si dincolo vine Bucuresti, Sectorul 4", explica un localnic din zona respectiva.Vecinii sunt despartiti printr-o singura decizie. Unii nu au voie sa circula fara declaratie, in timp ce altii nu au o astfel de restrictie.Si in Bragadiru este o situatie similara."E carantina! Eu cred c-ar trebui sa fie un mare tot! Bragadiru e-n carantina, Bucurestiul nu e in carantina! E o tampenie si o chestie...", spune cu naduf un localnic.Potrivit deciziei sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, sunt impuse restrictii dure in localitatile aflate in carantina. Iata cateva dintre ele:- Este strict interzisa intrarea/iesirea din zonele carantinate prin alte zone si cai de acces in afara celor deschise circulatiei publice, pe drumurile nationale, judetene, comunale si forestiere.- Circulatia si stationarea in spatii publice a persoanelor este interzisa, cu exceptia motivelor bine justificate, prevazute in prezenta hotarare, pe baza declaratiei peproprie raspundere, legitimatiei de serviciu sau a adeverintei eliberate de angajator.Autoritatile identifica toate persoanele care au domiciliul in zonele carantinate si le introduc intr-o baza de date.- Limitarea la maximum a deplasarii persoanelor si monitorizarea permanenta arespectarii acestei masuri.