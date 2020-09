Transmiterea COVID-19, in dezbatere de la inceputul pandemiei. Cum a ajuns masca sa devina obligatorie in intreaga lume

Un raport recent al Consiliului Superior pentru Cercetari Stiintifice din Spania (CSIC), care trece in revista literatura stiintifica elaborata in timpul actualei crize sanitare, analizeaza modalitatile de transmitere a virusului si aminteste ca peste 200 de cercetatori au cerut deja Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sa tina cont de importanta transmiterii pe cale aeriana, lucru acceptat de OMS, relateaza luni agentia EFE.CSIC subliniaza, pe baza rapoartelor stiintifice, ca un contact direct intre persoane nu este o conditie necesara pentru transmiterea noului coronavirus , intrucat studiile au demonstrat ca virusul poate ramane in aer timp de mai multe ore si ca pastrarea unei distante fizice de chiar si un metru si jumatate ar putea fi insuficienta pentru a evita infectarea.Prin urmare, este subliniata importanta aerisirii incaperilor, imbunatatirii sistemelor de circulare a aerului, evitarea aerului conditionat si folosirea mastii in spatiile inchise.Pagina web a Centrului american pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) avertizeaza ca infectarea cu noul coronavirus se produce odata cu inhalarea picaturilor sau a particulelor emise de o persoana atunci cand vorbeste, rade, tuseste, stranuta sau chiar prin simpla sa respiratie.Infectarea poate surveni de asemenea prin suprafete contaminate dupa ce o persoana isi atinge gura, nasul sau ochii, mai mentioneaza CDC, atentionand insa ca ''nu aceasta este principala cale de transmitere a virusului''.Aceasta informatie, validata deja de numeroase studii stiintifice, este motivul pentru care folosirea mastii a devenit obligatorie peste tot in lume si se afla la baza restrictiilor pentru adunarile in spatiile inchise.