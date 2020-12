Cum se va desfasura campania de vaccinare anti-COVID in Franta. Care sunt cele cinci faze

Problemele de logistica

Anuntul a fost facut marti de presedintele francez Emmanuel Macron , in cadrul unei conferinte de presa cu premierul belgian Alexander De Croo, relateaza AFP.In Franta, autoritatile sanitare au furnizat detalii privind modul in care se va desfasura, in cinci etape, vaccinarea populatiei franceze anul viitor. Prioritatea va fi acordata persoanelor cele mai fragile, potrivit RFI. vor fi vaccinate in primul rind persoanele, in numar de 840 000, aflate in caminele virstei a treia, precum si personalul care se ocupa de ele. Aceasta prima operatiune va incepe in luna ianuarie. Mai sunt prioritare persoanele avind peste 50 de ani care sufera de anumite boli cronice, obezitate, probleme respiratorii, hipertensiune, diabet, cancer si altele... Pentru prima faza vor fi necesare doua milioane de doze de vaccinuri.vizeaza toate persoanele in virsta, toti profesionistii din domeniul sanatatii, in total cam 15 milioane de persoane.vizeaza restul populatiei avind peste 50 de ani, deci alte 17 milioane de persoane.vizeaza persoanele avind sub 50 de ani, in aceasta categorie intrind si multi salariati care, prin profesia lor, sunt in contact cu publicul.In sfirsit,este rezervata pentru toata lumea, cu exceptia celor care au mai putin de 18 ani. Minorii nu sunt deci prioritari intrucit se considera ca formele grave de Covid sunt foarte rare in cazul lor.In cursul acestui proces de vaccinare vor fi cu siguranta evaluate si rezultate, si se va observa daca nu se produc efecte secundare nedorite, arata sursa citata.Mai ramin insa multe lucruri de pus la punct legat de logistica: cum vor fi stocate vaccinurile, cine va fi autorizat sa vaccineze. Pe de alta parte, cum trei vaccinuri diferite sunt disponibile in prezent, nu se stie care dintre ele va fi cel mai eficient. Pentru moment populatia in Franta nu este obligata sa se vaccineze, dar presedintele francez preconizeaza o foarte intensa campanie de informare si persuasiune in acest sens.