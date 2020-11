Cum se va desfasura campania de vaccinare anti-Covid in Romania. Detalii despre procentul de imunitate colectiva la care trebuie sa ajungem

Estimarile arata ca, pentru ca vaccinarea sa duca la sfarsitul pandemiei, este nevoie de un nivel de imunitate colectiva de 60-70% din populatie, a mentionat Valeriu Gheorghita."Asta ne si propunem si sper sa si reusim in final, sa incercam sa lamurim, sa, cumva, demontam toate miturile care exista la acest moment si fiecare atunci cand va opta sau nu pentru a se vaccina sau nu sa ia aceasta decizie in baza unui nivel cat se poate de mare de informare.Trebuie sa precizez un aspect: vaccinarea va fi gratuita si va fi voluntara, in niciun caz si va fi conditionata sau obligatorie si din acest punct de vedere cred ca fiecare trebui sa aiba un nivel suficient de mare de date corecte si din surse sigure si credibile ca sa decida acest lucru", a declarat Valeriu Gheorghita, sambata, intr-o interventie la Digi 24.Acesta a precizat ca este important de retinut ca pentru ca vaccinarea sa duca la sfarsitul pandemiei este nevoie de un nivel de imunitate colectiva care estimat la aproximativ 60-70% din populatie.Valeriu Gheorghita precizeaza ca vaccinarea se va face in trei etape, incepand cu angajatii din sistemul sanitar si din cel al asistentei sociale si finalizand cu populatia generala."Ne aflam la finalizarea strategiei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, ea va fi facuta publica la inceputul saptamani viitoare. (...) La inceput, capacitatea de productie este depasita nu poate sa faca fata aceste cereri fara precedent la nivel global, motiv pentru care s-a recomandat o prioritizare a anumitor categorii populationale.Vorbim in primul rand de lucratorii din sistemul medical si din domeniul social, adica acei lucratori din sanatate si respectiv din centrele de rezidenta, din caminele pentru persoanele cu dizabilitati sau pentru persoanele varstnice, iar in etapa a doua vom vorbi de accesul persoanelor din categoriile vulnerabile si anume persoane cu varsta peste 65 de ani si persoane cu boli cronice la care se adauga pe acelasi nivel de importanta persoanele care deservesc activitati esentiale din infrastructura critica a statului. Iar in cea de-a treia etapa vom vorbi de vaccinarea populatiei generale", a adaugat Gheorghita.Acesta a precizat ca dupa ce un vaccin va fi autorizat, acesta va fi distribuit simultan in toate tarile Uniunii Europene, iar Romania va avea o campanie de informare "cat mai transparenta, cat mai onesta cu privire la acest vaccin".