Cum se va face testarea in masa anti-COVID-19 in Romania. Ministerul Sanatatii a publicat Ordinul

Studiul va fi coordonat tehnic de Institutul National de Sanatate Publica si se va face pe seruri reziduale, colectate de la persoane din toate categoriile de varsta care se prezinta in aceasta perioada pentru recoltare de analize la laboratoare din fiecare judet si care vor fi selectate cu pas de esantionare."Urmarim determinarea gradului de raspandire a infectiei SARS-CoV- 2 in populatia Romaniei, pentru a putea fundamenta adecvat viitoarele masuri de protectie a sanatatii populatiei. Institutul National de Sanatate Publica va coordona tehnic proiectul, va prelucra si va analiza datele, astfel incat in luna septembrie sa avem primele rezultate. Conform estimarilor, un numar de 29.019 de seruri reziduale urmeaza sa fie colectate si investigate. In acest sens, vom aloca institutului 1,6 milioane de lei pentru achizitia de kituri, reactivi etc", a declarat Nelu Tataru , ministrul Sanatatii, citat intr-un comunicat al MS.Studiul de seroprevalenta va include seruri reziduale recoltate de la persoane din toate grupele de varsta, care se prezinta conjunctural pentru recoltari de analize la laboratoarele din fiecare judet pe durata perioadei de inrolare si care vor fi selectate cu pas de esantionare. Vor fi persoane fara semne si simptome de boala infectioasa, in conformitate cu prevederile legale si care isi vor exprima consimtamantul informat de participare la studiu.Potrivit sursei citate, directiile de sanatate publica vor selecta, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, un numar de 3-5 laboratoare care vor participa la studiu, fiind vorba despre laboratoarele proprii si/sau laboratoare externalizate ale spitalelor judetene, care deservesc ambulatorul de specialitate, alte laboratoare publice sau private care furnizeaza servicii pentru pacienti neinternati, laboratoare cu adresabilitate mare (peste 1.000 probe/saptamana sau peste 40.000 probe/an).MS arata ca nu vor fi selectate in studiu laboratoarele proprii sau externalizate ale spitalelor de boli infectioase, ale centrelor de transfuzii, ale spitalelor COVID sau ale spitalelor de pneumoftiziologie TBC sau laboratoare care deservesc cu predilectie aceste tipuri de spitale Studiul de seroprevalenta va fi realizat cu respectarea principiilor si regulilor de etica si a confidentialitatii datelor cu caracter personal. Acest studiu este avizat de Consiliul Stiintific al Institutului National de Sanatate Publica - Comitetul de Etica a Cercetarii.Ordinul pentru aprobarea efectuarii Studiului de seroprevalenta a infectiei SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei va fi publicat in Monitorul Oficial.