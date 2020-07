Cum sunt definiti termenii de "carantina" si "izolare" in proiectul aprobat in Guvern. Unde poate fi contestata carantina institutionalizata

Criteriile pentru instituirea carantinei

Situatiile prevazute pentru carantina sunt:

Cum este instituita carantina

Carantina pentru persoanele sanatoase care vin in Romania

Carantina zonala

Contestarea masurilor de carantina

Noi definitii si pentru termenii asociati carantinei

Cheltuielile vor fi suportate din bugetul Ministerului Sanatatii. Situatiile de risc epidemiologic sau biologic, pentru care este instituita carantina, sunt epidemia declarata prin ordinul ministrului Sanatatii, pandemia declarata de directorul OMS sau un eveniment neasteptat identificat constatat de structurile Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau institutiile din subordinea MS."- Carantina persoanelor in spatii special desemnate, la domiciliu sau la o locatie declarata se instituie pentru o durata stabilita conform datelor stiintifice oficiale disponibile, cu privire la persoanele sanatoase, suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent patogen, care: a) sosesc din zone in care riscul epidemiologic este ridicat, conform datelor epidemiologice transmise la nivel national, european si international de catre organismele competente in domeniu; b) au venit in contact cu persoane confirmate cu o boala infecto-contagioasa.- Carantina bunurilor se instituie pentru bunurile suspecte de contaminare, mijloacele de transport sau alte bunuri suspecte, pana la decontaminare sau distrugere, dupa caz. Procedura de decontaminare sau distrugere se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii.- Carantina zonala se instituie pentru persoanele aflate si activitatile derulate in perimetrul afectat de situatiile de risc epidemiologic sau biologic prevazute la art. 4, pentru o durata conform datelor stiintifice disponibile la nivel international.- Izolarea in unitatea sanitara sau locatiile in care personalul unitatilor sanitare desfasoara activitate medicala specifica, se instituie pentru persoanele cu semnele si simptomele sugestive pentru bolile infecto-contagioase stabilite prin hotarare a Guvernului sau persoanele purtatoare de agenti patogeni ai acestor boli, pentru care se impune internarea obligatorie, conform reglementarilor in vigoare, pentru o durata conform datelor stiintifice oficiale si in functie de evolutia patologiei respective pentru fiecare pacient.- Izolarea la domiciliu sau locatia declarata, se poate dispune doar pentru persoanele purtatoare de agenti patogeni ai bolilor infecto-contagioase stabilite prin hotarare a Guvernului, in functie de rata de transmisibilitate si contagiozitate si capacitatea unitatilor sanitare, conform reglementarilor in vigoare, pentru o durata conform datelor stiintifice oficiale si in functie de evolutia patologiei respective pentru fiecare pacient", potrivit proiectul de lege adoptat, luni, de catre Executiv.Masurile mentionate mai sus vor fi aplicate "pentru grupuri populationale care sunt susceptibile de a prezenta risc epidemiologic si biologic pentru sanatatea publica". Acestea sunt stabilite in functie de agentul patogen, calea de transmitere, rata de transmisibilitate si zona geografica afectata.- in situatia in care persoanele pentru care se instituie masura de carantina declara ca nu isi pot asigura conditiile de separarea fizica la domiciliu sau locatia declarata.- in situatia nerespectarii masurii de carantina la domiciliu sau in locatia declarata.Cheltuielile pentru carantina in spatii special amenajate se platesc din bugetul Ministerului Sanatatii."Persoanele care nu au respectat masura de carantina la domiciliu sau in locatia declarata au obligatia de a suporta cheltuielile ocazionate de carantina in spatiile special desemnate", conform proiectului de lege.Sursa citata mai arata ca "cheltuielile ocazionate urmare a dispunerii masurii de carantina se platesc de catre Ministerul Sanatatii, din bugetul aprobat cu aceasta destinatie si se recupereaza de la persoanele obligate a le suporta".Situatiile de risc epidemiologic si biologic pentru care se instituie masurile prevazute mai sus sunt:"- epidemie declarata prin ordin al Ministrului Sanatatii;- urgenta de sanatate publica de importanta internationala declarata de Directorul General al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS);- pandemie declarata de Directorul General al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.- eveniment neobisnuit sau neasteptat identificat si constatat de structurile aflate in coordonarea Departamentului pentru Situatii de Urgenta sau de catre institutiile aflate in subordinea Ministerului Sanatatii", potrivit sursei mentionate.Exista si o exceptie, daca intr-un caz individual, un medic constata riscul de transmitere a unei boli infecto contagioase cu risc de transmitere comunitara, acesta poate decide izolarea in unitatea sanitara si informeaza directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti.In cazul persoanelor care vin in Romania din zone cu risc epidemiologic ridicat, persoanele suspecte de a fi infectate sau persoanele care au venit in contact cu persoane confirmate de imbolnavire, in situatiile de risc epidemiologic, carantina este decisa "prin hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea grupului de suport tehnico - stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei, stabilit in baza hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 3/2016".Masura poate fi aplicata de catre Ministerul Sanatatii si unitatile subordonate MS prin ordin al ministrului Sanatatii.Pentru situatiile in care exista un risc iminent, Comandantul actiunii la nivel national dispune prin ordin masurile instituirii carantinei pentru persoanele care sosesc din zone cu risc epidemiologic ridicat sau cele care au venit in contact cu o persoana infectata, precum si carantina bunurilor (bagajelor - n.r.)."In cazul in care masurile vizeaza un numar estimat mai mare de 50.000 de persoane, acestea trebuie validate in termen de maximum 48 de ore de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta", mai arata proiectul de lege.In ceea ce priveste carantina zonala, aceasta este instituita "prin ordin al Comandantului actiunii la nivel national, in baza hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Directiei de Sanatate Publica teritoriala si cu avizul Institutului National de Sanatate Publica".O exceptie de la prevederile amintite este "situatia in care masura vizeaza doua sau mai multe judete invecinate, carantina zonala se instituie prin ordin al Comandantului actiunii la nivel national, la propunerea Institutului National de Sanatate Publica si cu validarea in termen de maximum 48 de ore de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta".Spatiile special destinate carantinei, precum si locatiile de izolare sunt asigurate "prin masuri de ordine publica, atat in exteriorul cat si in interiorul acestora, de catre politia locala".In cazul in care politia locala nu este constituita sau efectivele acesteia nu sunt suficiente, masurile de ordine publica sunt asigurate de catre Jandarmeria Romana sau Politia Romana, conform proiectul de lege adoptat, luni, de Executiv.Actul normativ prevede ca orice persoana care intra sub incidenta unui act emis potrivit dispozitiilor prezentei legi, prin care a fost dispusa carantina poate introduce, pe toata durata instituirii acesteia, actiune la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are resedinta ori la judecatoria in a carei circumscriptie este situata unitatea sanitara in care este internata, solicitand revizuirea masurii sau incetarea acesteia."Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru", indica sursa citata. De asemenea, hotararea primei instante este executorie si poate fi atacata cu apel, in termen de doua zile de la comunicare.Actul normativ defineste si o serie de termeni asociati cu carantina, cum ar fi:"- "carantina persoanelor" reprezinta o masura de prevenire a raspandirii bolilor infecto-contagioase, constand in separarea fizica a persoanelor sanatoase, suspecte de a fi infectate sau purtatoare ale unui agent patogen, de alte persoane, in spatii special desemnate de catre autoritati , la domiciliu sau in locatia declarata de catre persoana carantinata.- "carantina bunurilor" reprezinta o masura de prevenire a raspandirii bolilor infecto-contagioase, prin care se urmareste separarea bagajelor, containerelor, mijloacelor de transport sau altor bunuri suspecte de contaminare.- "carantina zonala" reprezinta o masura de prevenire a raspandirii bolilor infectocontagioase, prin care se urmareste separarea fizica a persoanelor si activitatilor, inclusiv limitarea circulatiei, dintr-un perimetru afectat de o boala infecto-contagioase, de perimetrele invecinate, astfel incat sa se previna raspandirea infectiei sau contaminarii in afara acestui perimetru.- "izolarea" reprezinta o masura care consta in separarea fizica a persoanelor bolnave cu o boala infecto-contagioasa sau a persoanelor purtatoare ale unui agent patogen in vederea monitorizarii starii de sanatate, aplicarii unui tratament adecvat in scopul vindecarii si reducerii gradului de contagiozitate;- "risc iminent" reprezinta o amenintare imediata sau probabilitatea ridicata de aparitie si raspandire a unui agent patogen in populatia umana care poate avea un impact grav asupra sanatatii si vietii omenesti in lipsa unor masuri de prevenire si limitare a acestora.- "contaminare" inseamna prezenta unui agent patogen pe suprafata corpului uman sau animal, in sau pe un produs preparat pentru consum sau pe alte obiecte, incluzand mijloace de transport, ce poate constitui un risc epidemiologic sau biologic;- "eveniment neobisnuit sau neasteptat" inseamna manifestarea unei boli sau o situatie ce creeaza un potential pentru aparitia unei boli infectocontagioase sau unei expuneri la un agent biologic necunoscut;- "dovada stiintifica" reprezinta informatia ce ofera un element de proba bazata pe metode stiintifice stabilite si acceptate;- "infectie" reprezinta patrunderea si dezvoltarea sau multiplicarea unui agent infectios in corpul uman sau animal care poate constitui un risc de sanatate publica;- "masuri de sanatate" inseamna procedurile specifice de prevenire, limitare si raspuns aplicate in vederea impiedicarii raspandirii bolii sau a contaminarii;- "persoana bolnava" inseamna persoana care sufera de o boala infecto-contagioasa sau care este afectata de o suferinta fizica susceptibila de a constitui un risc epidemiologic sau biologic pentru sanatatea publica;- "risc epidemiologic" inseamna probabilitatea de aparitie a unui eveniment generat de un agent patogen care poate afecta sanatatea grupurilor populationale, cu posibilitatea raspandirii pe plan national, european sau international.- "risc biologic" insemna probabilitatea aparitiei unui efect asupra sanatatii umane cauzat de raspandirea accidentala sau intentionata a unui agent patogen cu rata mare de transmisibilitate si mortalitate.- "suspect de infectare sau contaminare" inseamna acele persoane, bagaje, marfuri, containere, mijloace de transport, bunuri sau colete postale considerate ca fiind expuse, sau posibil expuse, unui risc epidemiologic sau biologic si care pot fi o posibila sursa de raspandire a bolii.- "urgenta de sanatate publica de importanta internationala" inseamna un eveniment neobisnuit care, conform Regulamentului Sanitar International constituie un risc de sanatate publica prin raspandirea internationala a bolii si cere un potential raspuns international coordonat.- "epidemie" reprezinta extinderea unei boli infectocontagioase intr-un timp scurt prin contaminare la un numar mare de persoane dintr-un perimetru.- "pandemie" reprezinta extinderea unei epidemii pe mai mult de un continent.- "boala transmisibila" este boala determinata de invazia tesuturilor organismului de catre agenti patogeni, multiplicarea acestora si reactia tesuturilor gazda la acestia si la toxinele pe care le produc si care se poate transmite de la o sursa/mediu la o persoana si de la o persoana la alta.- "grup populational" reprezinta un grup de persoane care prezinta una sau mai multe caracteristici comune (ex.: localitate de domiciliu, loc de munca, diagnostic de boala si altele)", arata documentul.