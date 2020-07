Cum suporta argesenii prima zi de restrictii dure in judetul lor

Masura autoritatilor din Pitesti presupune ca nicio persoana sa nu stea in picioare in autobuz si sa se ocupe doar locurile de pe scaune.In microbuze, regulile noi care interzic calatoria in picioare sunt deja respectate.Maxi- taxi -urile nu opresc in statii, daca toate locurile pe scaune sunt ocupate,calatorii se plang ca le e greu sa stea in soare in statii, cu masca pe fata, si microbuzele sa treaca pe langa ei, pentru ca sunt pline.Soferii spun ca daca vad oameni in statie pe care nu ii pot lua, isi suna colegii sa vina mai repede si ca pana acum nu au avut incidente, toti oamenii s-au conformat, nu a fortat nimeni urcarea in microbuz.Nu doar microbuzele au fost verificate, ci si taxiurile si masinile de scoala de soferi Politistii opresc chiar si instructor auto, pentru a le reaminti prevederile legii."V-am oprit sa va readucem aminte prevederile legii, portul mastii si dvs ca instructor, si elevul, va rugam sa purtati masca corespunzator, da?", ii spune politistul rutier unui instructor auto, in materialul realizat de Digi24. Madalina Epure, purtatorul de cuvant al IPJ Arges:Politistii vor verifica si terasele, daca respecta noul program de functionare si vor face controale si la evenimentele private, care trebuie sa respecte de acum acelasi regim.