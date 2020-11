Cat de fragil este vaccinul anti-COVID de la Pfizer. "Este posibil sa mearga mai degraba spre acele tari care au facilitati"

Vaccinul trebuie transportat pe distante lungi la temperaturi de -80 de grade Celsius si implica provocari majore de logistica, scrie Stirile ProTv Astfel, tarile care vor pregati in avans facilitati de primire in aeroporturi, retea de distributie, si personal suficient isi vor imuniza primele cetatenii.Peste doua saptamani, Asociatia Internationala de Transport Aerian va trimite spre 200 de tari ale lumii indicatii pentru a se putea pregati in avans cu depozite, puncte de vaccinare si personal pentru oricare dintre variante."Daca vor fi aprobate vaccinuri care trebuie congelate la temperatura joasa, e posibil sa mearga mai degraba spre acele tari care au facilitati", a declarat Glyn Hughes, Global Head Cargo I.A.T.A."Daca Romania are nevoie de un milion de doze de vaccin pe saptamana, pentru ca acesta este ritmul in care le poate distribui, atunci industria aeronautica va lucra direct cu producatorii si va pune la dispozitie capacitatea necesara. Daca guvernele sau ministrii Sanatatii doresc sa mai discutam despre acest subiect, suntem deschisi sa comunicam cu reprezentantii oricarui stat", a mai declarat Glyn Hughes.Asociatia Internationala de Transport Aerian a cerut guvernelor inca din septembrie sa grabeasca pregatirile pentru momentul in care vaccinul COVID va fi aprobat si pregatit de distributie.Producatorul vaccinului revolutinar, Pfizer si partenerul sau german, spun ca nu au descoperit brese de siguranta, in testarea vaccinului COVID. Efectele adverse nu sunt diferite ori mai frecvente, fata de cele asteptate."Dat fiind impactul, cred ca ar fi cel mai mare progres medical din ultima suta de ani. Si este extraordinar ca vine intr-un moment cand lumea are cel mai mult nevoie de vaccin", a delcarat Albert Bourla, director executiv Pfizer.Rata de imunizare a subiectilor este de peste 90 la suta, in timp ce agentia pentru medicamente din Statele Unite cerea ca un vaccin impotriva COVID sa protejeze macar jumatate din lotul vaccinat.Pfizer si BioNTech au un contract de 1,95 miliarde de dolari cu guvernul Statelor Unite, pentru 100 de milioane de doze.In Romania, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , spune ca vaccinarea va fi voluntara si fara test prealabil."Noi facem o evaluare a celor care vor sa se vaccineze, in acest moment. Se face o cartografiere. Cand va veni momentul, se va vaccina intreaga populatie care doreste sa fie vaccinata".