Cat de normal va fi Pastele in 2021. Medicii sustin ca cei care s-au vaccinat se vor bucura mai mult

Cat de normal va fi Pastele 2021

Ce reguli trebuie sa respecte romanii de Pastele ortodox

Cum a fost Pastele in 2020

Medicii spera insa ca oamenii vor respecta regulile sanitare si ca dupa doua saptamanai nu vom asista la un val mai mare de infectari ce poate pune presiune pe sistemul sanitar, iar in loc de mai multe relaxari, la vara, sa avem noi restrictii.Medicii spun ca cei care s-au vaccinat se vor bucura mai mult si ca vom vedea efectele acestei relaxari abia peste doua saptamani. Insa si cei imunizati si cei care inca nu au facut acest lucru pot participa la manifestarile religioase daca vor tine cont de faptul ca respectarea regulilor sanitare ne ajuta pe toti sa trecem mai usor peste pandemie.Doctorul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, spune ca "Pastele 2021 va fi complet diferit de Pastele anului 2020, iar diferenta va fi evidenta in special pentru persoanele care s-au vaccinat sau in cazul celor care inca nu s-au vaccinat, dar intentioneaza sa se intalneasca, in aceste zile, cu persoane vaccinate anti-Covid"."Studii publicate in ultimele zile arata cum vaccinarea nu doar ca protejeaza fata de formele grave de Covid, dar determina o scadere a transmiterii virusului de catre persoanele vaccinate, in situatia in care acestea ar fi infectate.De aceea, CDC si ECDC au vorbit, in ultimele zile, despre faptul ca intalnirile in grup restrans, intre persoane vaccinate, pot avea loc fara purtarea mastii si fara a fi pastrata distantarea sociala, iar acest lucru se pastreaza si in cazul aceluiasi timp de reuniuni restranse care implica vaccinati si nevaccinati, cu conditia ca acestia din urma sa nu aiba factori de risc pentru Covid (obezitate, diabet zaharat, boli cardiovasculare, imunodeficiente etc)", a explicat Marius Geanta.Medicul mai spune ca este foarte probabil ca numarul infectiilor sa creasca dupa aceste sarbatori."In conditiile circulatiei intense pe care o asteptam in perioada zilelor de Paste, este de asteptat ca numarul de infectari sa creasca, iar efectul va fi probabil acela de consolidare a platoului cazurilor, cu care iesim din valul 3, asa cum dupa perioada Craciunului am putut constata acelasi efect, dar in relatie cu valul al doilea al pandemiei.Diferenta cea mai mare intre cele doua valuri tine de vaccinare, iar efectul va fi cu atat mai vizibil cu cat numarul de persoane vaccinate va creste", a mai precizat medicul.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a prelungit starea de alerta cu inca 30 de zile, insa au ridicat o serie de restrictii in perioada Sarbataorilor pascale.Autoritatile au decis ca in noaptea de Inviere putem circula fara restrictii pana la ora 05.00 dimineata, iar in Vinerea Mare, magazinele vor fi deschise pana la orele 20.00, cu doua ore mai mult fata de noile restrictii.Insa doar bisericile vor fi deschise in noaptea de Inviere. Restaurantele, barurile sau cluburile raman inchise.De altfel, premierul a transmis in cadrul unei conferinte de presa ca este sigur ca romanii vor respecta masurile sanitare."Stiti foarte bine ca in acea noapte nu este deschis niciun restaurant, nimic. Singurele deschise sunt lacasurile unde poti sa mergi pentru Sarbatoarea Pastelui si atat. Avem incredere si suntem siguri ca oamenii vor merge la slujba si vor respecta restrictiile in vigoare: masurile de distantare, masca si dezinfectant", a precizat premierul.In cazul sarbatorilor pascale catolice, ridicarea restrictiilor de circulatie a fost in vigoare pana la orele 02.00 dimineata.Anul trecut, de Paste, Romania se afla in stare de urgenta. Peste 100 de romani murisera din cauza infectiei cu SARS-CoV-2. Insa pandemia era la inceput si autoritatile incercau sa tina pandemia sub control. Presedintele Iohannis le-a cerut romanilor din diaspora sa nu vina acasa pentru aceasta sarbatoare.In anul 2020, Pastele ortodox a fost pe 19 aprilie, iar cel catolic pe 12 aprilie.