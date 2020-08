Cum vede profesorul Alexandru Rafila reinceperea anului scolar: "Grupuri mai mici inseamna si risc mai scazut de raspandire a infectiei"

El spune ca temerile parintilor sunt normale, dar subliniaza ca evitarea in totalitare a transmiterii acestei boli nu este posibila. Rafila afirma ca a observat ca in alte tari unde scoala s-a reluat s-au alcatuit clase de maxim 15 elevi, pentru a exista un risc mai mic de infectare."Scoala, intr-un fel sau altul, trebuie sa reinceapa. Trebuie sa avem macar speranta unei activitati in scoala apropiata de normal, copiii au nevoie sa interactioneze unii cu altii, sa interactioneze cu profesorii, cu invatatorii, pentru ca altfel prelungirea excesiva a acestui invatamantul la distanta, online, si unilateral, nu cred ca este, pe termen mediu chiar, sustenabila, pentru ca copiii chiar cer sa se intalneasca cu alti copii, vor sa interactioneze, vor sa se joace si trebuie sa gasim modalitatea... Trebuie sa punem in balanta, sigur, si protectia fata de aceasta infectie, dar si dezvoltarea lor normala, ca viitori membri ai societatii, care se pot integra, care pot duce inainte aceasta tara si cred ca trebuie sa reflectam serios si la acest aspect", a afirmat Alexandru Rafila in cursul serii de joi, 20 august, la Digi 24.El a spus ca este normal ca parintii sa aiba temeri legate de imbolnavirea copiilor, dar a precizat ca evitarea in totalitate a transmiterii bolii nu este posibila."Temerile sunt normale, dar cred ca si explicatia care trebuie directionata catre parinti are inca elemente care pot fi imbunatatite. Parintii trebuie sa stie in primul rand ca discutam despre o boala transmisibila, iar evitarea in totalitate a transmiterii acestei boli nu este posibila. E un lucru pe care trebuie sa-l spunem foarte clar. Asa cum copiii racesc, fac gripa, fac tot felul de infectii, tot asa se pot imbolnavi si cu noul coronavirus. Problema este cum facem sa minimalizam acest risc, de fapt despre asta discutam, si daca se intampla intr-o clasa sa apara un caz, cum facem ca restul scolii sa-si continue activitatea in mod normal", a explicat el.Rafila a spus ca a vazut proiectul de ordin elaborat de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei, iar prevederile din el incearca sa reduca riscurile. Rafila a adaugat ca a observat ca in alte tari care au reluat cursurile scolare se pleaca de la principiul unor clase care nu ar trebui sa depaseasca 15 elevi care sa invete simultan impreuna."Grupuri, clustere, daca vreti, mai mici inseamna si risc mai mic de raspandire a infectiei, pentru ca una este sa ai un caz intr-o clasa cu 15 elevi si alta e sa ai un caz intr-o clasa cu 40 de elevi. Dintr-o data riscul de transmitere creste. Distantarea fizica cred ca este importanta. Utilizarea mastii sigur ca este una dintre solutii, daca aglomeratia este mai mare. Sunt tari in care utilizarea mastii este impusa in pauze, de exemplu, sau la activitatile din exterior, unde copiii interactioneaza unii cu ceilalti. Sunt mai multe variante, ar trebui sa ne gandim foarte serios care dintre aceste variante permite, pe de o parte, o defasurare a unei activitati cat mai apropiate de normal si, de asemena, minimalizeaza riscurile", a sustinut Rafila.El a afirmat ca trebuie sa existe un parteneriat parinti-copii-personalul scolar si ca toti trebuie sa fie protejati, nu doar elevii.Rafila a mai spus ca va trebui vazut cum vor putea elevii mai mici sa poarte masca, mentionand ca cei mici pot lua exemplul parintilor si bunicilor legat de purtarea mastii.El a explicat ca mastile purtate de copii trebuie sa fie potrivite cu dimensiunea fetei lor, astfel incat sa nu fie prea largi, in acest caz nefiind folositoare."Cred ca transparenta in comunicarea cu parintii este esentiala, pentru ca daca apare un caz in scoala, parintii trebuie sa stie. Si, mai mult, trebuie sa stie ca nu este nicio tragedie. Clasa respectiva intra intr-o perioada de repaus, doua saptamani, este dezinfectata si copiii revin la scoala. Dar asta nu inseamna sa inchidem toata scoala, sa luam masuri exagerate. Dar nu trebuie nici neglijate masurile", a afirmat Rafila.