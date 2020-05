Cum vom sta la terasa si ce trebuie sa faca chelnerii

Ziare.

Dupa fiecare client, mesele trebuie dezinfectate.In Monitorul Oficial a fost publicat ordinul emis de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Economiei, Virgil Popescu, si presedintele Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru siguranta alimentelor prin care se aproba normele pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 la prepararea, servirea si consumul produselor alimentare, bauturilor alcoolice si nealcoolice in spatiile special amenajate in exteriorul cladirilor unitatilor de alimentatie publica.In document se arata ca trebuie reorganizate circuitele de productie si livrare, unde este cazul, trebuie monitorizata starea de sanatate a angajatilor, dar si existenta unui registru de rezervari ale clientilor, pentru ca in cazul aparitiei unei imbolnaviri sa poata fi facuta ancheta epidemiologica.De asemenea, trebuie luate masuri de respectare a distantei intre angajati sau, daca acest lucru nu este posibil, trebuie luate masuri suplimentare de protectie (reducerea numarului de angajati si lucrul in ture, folosirea de echipament de protectie). Totodata, curatenia si dezinfectarea cu produse biocide a spatiilor, echipamentelor si ustensilelor trebuie facute mai frecvent.In ceea ce ii priveste pe clienti, nu li se va permite accesul celor cu simptome de infectie respiratorie, iar la intrarea pe terasa si la grupurile sanitare trebuie sa fie puse dispozitive cu substante dezinfectante pentru maini.De asemenea, se interzice transferul de la o masa la alta al meniurilor, solnitelor, olivierelor si altor obiecte, care trebuie dezinfectate dupa plecarea clientilor de la o masa.Conform documentului, este interzis si consumul de alimente in picioare, pentru a se minimiza circulatia clientilor pe terasa. La o masa pot sta maxim patru persoane, cu respectarea distantei de 1,5 metri intre persoane, cu exceptia membrilor aceleiasi familii, care locuiesc impreuna. Intre scaunele de la mese alaturate trebuie sa existe o distanta de minim doi metri.Locurile se vor ocupa cu rezervare anterioara, pentru a evita aglomeratia si a face mai usoara o eventuala ancheta epidemiologica, daca aceasta s-ar impune.Personalul de servire trebuie sa poarte masca si manusi, iar manusile folosute la servire nu vor fi utilizate la pregatirea mesei.